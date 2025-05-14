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بالصور.. كيف تفاعل السوريون مع قرار رفع العقوبات الأميركية؟

People celebrate in Damascus' Omeyyad square after US President Donald Trump's decision to lift sanctions in Syria, on May 13, 2025. (Photo by Abdulaziz KETAZ / AFP)
الولايات المتحدة أعلنت رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة مفصلية بعد سنوات من الحصار (الفرنسية)
14/5/2025

بعد أكثر من عقد على العزلة الاقتصادية والحصار المالي الخانق، استقبل السوريون قرار رفع العقوبات الأميركية بموجة من التفاؤل، تراوحت بين احتفالات شعبية وتطلعات كبيرة إلى مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا في سوريا.

People celebrate after U.S. President Donald Trump said on Tuesday he would order the lifting of sanctions on Syria, in Damascus, Syria May 13 , 2025. REUTERS/Yamam Al Shaar
السوريون عبّروا عن فرحتهم بالقرار عبر مظاهر احتفالية وتفاعل واسع (رويترز)

ومن العاصمة دمشق إلى محافظات سوريا كافة، عمّت مشاهد الفرح والارتياح الشعبي، حيث عبّر المواطنون عن أملهم بانفراجة حقيقية تنهي سنوات المعاناة وغلاء الأسعار ونقص الخدمات.

Syrians celebrate after U.S. President Donald Trump announced plans during his visit to Saudi Arabia to ease sanctions on Syria and normalize relations with its new government, in Homs, Syria, late Tuesday, May 13, 2025.(AP Photo/Omar Albam)
المواطن السوري ينتظر عودة المنتجات العالمية وانخفاض أسعار السلع الأساسية (أسوشيتد برس)

وعلت هتافات الفرح في الشوارع، بينما أطلقت السيارات أبواقها في مواكب عفوية جابت الأحياء، تعبيرا عن الأمل بانتهاء سنوات الحصار الاقتصادي.

السوريون خرجوا إلى الشوارع احتفالا بقرار رفع العقوبات، تعبيرا عن أمل طال انتظاره (رويترز)

ويأمل السوريون انخفاض أسعار السلع المستوردة، وعودة حركة التجارة والاستثمار، وانفتاح الأسواق أمام المنتجات العالمية، فضلا عن تحسّن سريع في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

People celebrate in Damascus' Omeyyad square after US President Donald Trump's decision to lift sanctions in Syria, on May 13, 2025.
العزلة الدولية التي عاشتها سوريا طوال أكثر من عقد بدأت بالانكسار عقب هذا التحول السياسي (الفرنسية)

لكن اللافت في هذا التطور التاريخي لم يكن القرار فحسب، بل توقيت الإعلان عنه ومكانه، إذ جاء من قلب العاصمة السعودية الرياض، بعد وساطة عربية قادتها المملكة العربية السعودية.

A girl holds a Saudi flag in celebration after U.S. President Donald Trump announced plans during his visit to Saudi Arabia to ease sanctions on Syria and normalize relations with its new government, in Homs, Syria, late Tuesday, May 13, 2025.(AP Photo/Omar Albam)
السعودية احتضنت إعلان القرار من الرياض، وهو ما عكس دورها المتنامي في الملف السوري (أسوشيتد برس)

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين سعوديين- قرار بلاده رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في إطار تفاهمات إقليمية جديدة تعكس تغيرات في خريطة التحالفات والمصالح في الشرق الأوسط.

RIYADH, SAUDI ARABIA - MAY 13: U.S. President Donald J. Trump addresses the audience at the King Abdul Aziz International Conference Center while attending a Saudi-U.S. business investment forum, on May 13, 2025, in Riyadh, Saudi Arabia. Trump begins a multi-nation tour of the Gulf region focused on expanding economic ties and reinforcing security cooperation with key U.S. allies. (Photo by Win McNamee/Getty Images)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن قرار رفع العقوبات عن سوريا من العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

وكان للسعودية دور رئيسي في التوصل إلى هذا التحول، وتفعيل العمل العربي المشترك، وإعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

epa12096900 US President Donald Trump (L) and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (R) attend the Keynote Address at the Saudi-US Investment Forum in Riyadh, Saudi Arabia, 13 May 2025. The forum is taking place during the state visit of US President Trump to Saudi Arabia on 13 May. EPA-EFE/ALI HAIDER
السعودية لعبت دور الوسيط الإقليمي لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي (وكالة الأنباء الأوربية)

ورغم أجواء التفاؤل، يدرك كثير من السوريين أن رفع العقوبات لا يعني تلقائيا تحسّن الأوضاع، ما لم ترافقه إصلاحات داخلية، وتسهيلات واقعية تعزز مناخ الاستثمار وتعيد الثقة للمجتمع الدولي.

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المصدر : الجزيرة + وكالات

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