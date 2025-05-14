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بالصور.. كيف استقبلت الدوحة الرئيس ترامب؟

كورنيش الدوحة تزيّن بالأعلام القطرية والأميركية (غيتي)
14/5/2025-|آخر تحديث: 17:12 (توقيت مكة)

استقبال حافل كان في انتظار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى الدوحة، اليوم الأربعاء، حيث استقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووصل ترامب إلى الدوحة قادما من السعودية التي استهل بها جولته الخليجية.

وفيما يلي أبرز صور الاستقبال:

 

وصول ترامب الى الدوحة
ترامب بعد نزوله من الطائرة في مطار الدوحة (الجزيرة)

 

عناصر من الحرس الأميري القطري في استقبال الرئيس الأميركي (الفرنسية)

 

 

U.S. President Donald Trump gestures upon his arrival at Hamad International Airport, in Doha, Qatar, May 14, 2025. REUTERS/Brian Snyder
ترامب قبل ركوب السيارة التي نقلته من مطار حمد إلى الديوان الأميري (رويترز)

 

President Donald Trump and Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani take part in an official welcoming ceremony at the Amiri Diwan in Doha, Qatar, Wednesday, May 14, 2025. (AP Photo/Alex Brandon
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى عزف السلام الوطني (أسوشيتدبرس)

 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد وصولهما إلى الديوان الأميري (غيتي)

 

DOHA, QATAR - MAY 14: U.S. President Donald J. Trump participates in an arrival ceremony with Emir of Qatar Tamim bin Hamad al Thani at the Amiri Diwan, the official workplace of the emir, on May 14, 2025, in Doha, Qatar. The visit underscores the strategic partnership between the United States and Qatar, focusing on regional security and economic collaboration. (Photo by Win McNamee/Getty Images)
حديث باسم بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب (غيتي)

 

U.S. President Donald Trump meets Qatar's Emir Tamim bin Hamad Al Thani, in Doha, Qatar, May 14, 2025. REUTERS/Brian Snyder
جلسة مباحثات بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب (رويترز)

 

ونشرت مارغو مارتن، مساعدة الرئيس الأميركي، فيديو يظهر طائرات "إف-15" تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية ترافق الطائرة التي تحمل الرئيس الأميركي في زيارته إلى قطر.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

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