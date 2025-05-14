بالصور.. كيف استقبلت الدوحة الرئيس ترامب؟

استقبال حافل كان في انتظار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى الدوحة، اليوم الأربعاء، حيث استقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووصل ترامب إلى الدوحة قادما من السعودية التي استهل بها جولته الخليجية.

وفيما يلي أبرز صور الاستقبال:

ونشرت مارغو مارتن، مساعدة الرئيس الأميركي، فيديو يظهر طائرات "إف-15" تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية ترافق الطائرة التي تحمل الرئيس الأميركي في زيارته إلى قطر.