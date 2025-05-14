السرايا توثق بالفيديو قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية برشقة صاروخية

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الأربعاء مشاهد من قصف مقاتليها مدنا ومستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية، بعد يوم من إعلانها قصف هذه المناطق.

وأوضحت السرايا -في مقطع الفيديو- أن القصف استهدف مدن أسدود وعسقلان وسديروت، إلى جانب مستوطنات غلاف غزة.

وأشارت إلى أن القصف يأتي ردا على "جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة على قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد عملية نقل وتجهيز مرابض ومنصات إطلاق الصواريخ، التي كتب عليها إهداء إلى "الشعب اليمني الحر الشجاع"، و"نور البيطاوي" القائد في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذي استشهد يوم الجمعة الماضي في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وسمع صوت قيادي ميداني بسرايا القدس يوجه التحية إلى الشعب اليمني، الذي يحتشد في ميدان السبعين بصنعاء دعما للشعب الفلسطيني وقضيته، وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية والدعم الأميركي لتل أبيب.

ووجه هذا القيادي الميداني تحية خاصة إلى زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي والناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، إضافة إلى أحرار العالم.

وختمت السرايا الفيديو بتوثيق عملية إطلاق الصواريخ في ساعات المساء وظهورها بوضوح في السماء، وسط تكبيرات المقاتلين.

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وأمس الثلاثاء، أعلنت سرايا القدس قصف أسدود وعسقلان وسديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، في حين ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخين وسقوط ثالث في منطقة مفتوحة، لافتا إلى "عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات".

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.