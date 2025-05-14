استشهاد عائلة في غارات ليلية على مخيم للنازحين بخان يونس

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وزوجته وطفلتيهما في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقد شن الاحتلال غارات ليلية على خان يونس وجباليا، أدت لسقوط المزيد من الشهداء والجرحى.

وقال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أوقع مصابين.

كما شن الاحتلال 4 غارات إسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أصيب 3 فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بسقوط 40 شهيدا منذ فجر الثلاثاء.

ومن بين هؤلاء، 16 شهيدا سقطوا في قصف على المستشفى الأوروبي ومحيطه بخان يونس.

وحسب آخر بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الذي صدر في الثامن من مايو/أيار الجاري، فإن 38 مستشفى و81 مركزا صحيا و164 مؤسسة صحية تعرضت للتدمير أو الحرق أو الإخراج عن الخدمة خلال حرب الإبادة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.