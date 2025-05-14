استقبال حافل.. أمير قطر يقيم عشاء دولة لترامب في قصر لوسيل

قوبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحفاوة كبيرة لدى وصوله إلى قصر لوسيل لحضور عشاء الدولة، الذي أقامه له أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان الشيخ تميم بن حمد وحرمه الشيخة جواهر آل ثاني في استقبال ترامب، الذي استُقبل بالعرضة القطرية ضمن مراسم الاستقبال الرسمية.

ووفقا لمراسلة الجزيرة وجد وقفي، فمن المقرر أن يلقي الزعيمان كلمات بروتوكولية مقتضبة من دون الدخول في تفاصيل المشاورات التي جرت بينهما في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وضم الوفد المرافق لترامب في هذ العشاء وزراء الخارجية والدفاع ووزير الخزانة والمالية وعددا من كبار مسؤولي البيت الأبيض إلى جانب المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف ومبعوث واشنطن لشؤون الرهائن آدم بولر.

كذلك حضر عدد من مسؤولي الشركات الأميركية التي وقعت عقودا مع دولة قطر على هامش الزيارة، ومنها بوينغ التي وقعت اتفاقا بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار.

عشاء دولة

وقالت وقفي إن عشاء الدولة شيء بالغ الأهمية في هذه الزيارات، وإنه يعكس دفء العلاقات بين البلدين، والتي أكد عليها الزعيمان بعد جلسة المباحثات الرسمية التي استمرت أكثر من ساعتين.

كما أشارت وقفي إلى حديث الرئيس الأميركي عن الصداقة القوية التي تربط البلدين منذ زمن والتي تحولت إلى شراكة إستراتيجية مبنية على ثقة الأميركيين بقطر التي تسلمت ملفات مهمة كمساعدة القوات الأميركية في الانسحاب من أفغانستان.

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وتعمل الدوحة بقوة على وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع، وقد عبّر ترامب خلال زيارته إلى المنطقة عن رغبته في تحقيق هذا الهدف.

وقالت وقفي إن ترامب يعول على الثقل الإقليمي لقطر في المنطقة التي تعيش منذ عقود على وقع صراعات معقدة يحاول هو تفكيكها لترك إرث صانع السلام والشرق الأوسط الجديد.

ولفتت إلى أن غياب إسرائيل عن جدول زيارة ترامب للمنطقة والاتفاقات الواسعة التي تم توقيعها من دون الرجوع لتل أبيب، واللغة الأميركية الجديدة، تعكس تحولا كبيرا في السياسة الأميركية.

وتوصلت الولايات المتحدة مؤخرا إلى اتفاق لوقف الضربات المتبادلة مع أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، كما اتفقت مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر، من دون مشاركة إسرائيل التي عرفت بما يحدث من خلال وسائل الإعلام، حسبما تقول وقفي.

وتعكس هذه الأجواء -حسب وقفي- حالة العزلة التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سياسة واشنطن تجاه عدد من ملفات المنطقة الحساسة، وتبعث برسالة من ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لا يريد مقابلته إلا بعد وقف الحرب التي وصفها بالغبية.