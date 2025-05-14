الاحتلال يرتكب مجزرة في جباليا ويقصف خياما ومنازل بخان يونس

أفادت مصادر طبية للجزيرة بارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل مأهولة جنوب وشمال قطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية إلى 65، بينهم 50 شهيدا في شمال القطاع.

وشن جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، هجوما مكثفا بالمدفعية والطيران الحربي، على عدة مناطق في شمال قطاع غزة، وذلك بعد دقائق من توجيهه إنذارا للفلسطينيين بإخلائها، تمهيدا لقصفها بدعوى استخدامها لإطلاق صواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر قبل دقائق من بدء الهجوم، الفلسطينيين في بلدة جباليا، ومخيمها وأحياء تل الزعتر، والشيخ زايد، والنور، والسلام، والروضة، بمغادرة منازلهم فورا، واصفا الإجراء بأنه "إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم".

واستهدفت سلسلة غارات وأحزمة نارية منازل المواطنين في مخيم جباليا وجباليا البلد وبيت لاهيا شمال القطاع، مما أدى إلى استشهاد 50 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية بسقوط قتلى وجرحى، بعد استهداف من الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا قرب مسجد الفرقان في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بان قصفا مدفعيا استهدف المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة خان يونس.

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واستشهد فلسطيني وزوجته وطفلتاهما في قصف مسيرة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

كما استشهد عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة أبو أمونة في منطقة بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس.

وتفتقر غزة لمخيمات إيواء فعلية تضمن الحماية أو توفر الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، وسط دمار واسع في البنية التحتية في القطاع.

وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي، حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلّفة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.