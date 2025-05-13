وفد التفاوض الإسرائيلي يصل إلى الدوحة وويتكوف يتحدث عن عدة خيارات

وصل وفد التفاوض الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء -وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية- لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، في حين صرح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بوجود خيارات عدة مطروحة لصفقة محتملة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الوفد الذي وصل إلى الدوحة يضم نائب مدير جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ومبعوث شؤون الأسرى غال هيرش، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية أوفير فالك، وممثلين عن الاستخبارات الخارجية (الموساد) واستخبارات الجيش.

ونقلت الصحيفة نفسها عن المبعوث الأميركي قوله -خلال زيارته ساحة اعتصام أهالي الأسرى في تل أبيب اليوم الثلاثاء- إن هناك خيارات عدة مطروحة بالنسبة للصفقة وسيجري بحثها جميعا بشكل متزامن.

وقال ويتكوف إن سفره إلى الدوحة يعني أنه واثق من حصول تقدم في المفاوضات، مؤكدا أن الجميع يريد رؤية حل دبلوماسي، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن فريق التفاوض الإسرائيلي "حصل على تفويض بإدارة المفاوضات وفق منحى ويتكوف".

وذكر المصدر نفسه أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيدير التفاوض عن بعد.

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اجتماع للكابينت

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيجتمع "لبحث خطة ويتكوف لإطلاق سراح 10 رهائن".

وقد أفرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -أمس الاثنين- عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر بعد اتصالات مع الإدارة الأميركية.

وقالت حماس إن هذه الخطوة جاءت بعد "اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية"، مؤكدة استعدادها "للشروع فورا في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزة".

وفد عائلات الأسرى

ووسط ترقب لوصول المبعوث الأميركي إلى العاصمة القطرية، توجّه وفد من عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى الدوحة أيضا للقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يزور المنطقة حاليا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أنهم أبلغوا عائلات الأسرى أنهم يرون فرصة أفضل للتوصل إلى اتفاق بعد الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر.

وكان المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى آدم بولر قد زار ساحة الاعتصام في تل أبيب والتقى هيئة عائلات الأسرى، وقال إن هناك فرصة أفضل الآن لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة.