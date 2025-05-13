القدس: الاحتلال يهدم في عناتا ويمنع وقفة ضد إغلاق مدارس أونروا

نفذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات هدم واسعة في بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة، في وقت منعت قوات الاحتلال وقفة احتجاجية ضد إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المدينة.

وشملت عمليات الهدم منشآت زراعية وتجارية في حي البحيرة والمنطقة الجنوبية ببلدة عناتا، كما طالت غرفا سكنية وأسوارا إلى جانب تدمير خطوط شبكة الكهرباء في المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية فإن عمليات الهدم طالت غرفتين مؤقتتين قدمهما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، كمساعدات لإيواء أصحاب منازل دمرتها قوات الاحتلال في السابق.

نفذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات هدم وتجريف واسعة في بلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، شملت غرفا سكنية وأسوارا، بالإضافة إلى تجريف أراض واقتلاع أشجار، وتخريب خطوط شبكة الكهرباء في المنطقة.

وقال نائب رئيس بلدية عناتا لمواقع محلية إن عمليات الهدم… pic.twitter.com/y2QhksxROk — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 13, 2025

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدرسة "بنات القدس" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لمنع اعتصام دعا إليه أولياء الأمور رفضا لإغلاق المدرسة التابعة لوكالة أونروا.

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وقال الناطق الإعلامي باسم أولياء الأمور رمضان طه -للجزيرة نت- إن الأهالي تفاجؤوا من محاصرة القوات الإسرائيلية للمنطقة وإغلاقها، حيث منعتهم من تنفيذ الاحتجاج وعدم السماح بوجودهم في محيط المدرسة.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت الأسبوع الماضي 6 مدارس تتبع لوكالة الأونروا في كل من مخيم شعفاط وسلوان وصور باهر ووادي الجوز، تنفيذا لقرار حظر عمل الوكالة وأنشطتها بشكل كامل في مدينة القدس.

في الأثناء، واصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بحماية شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل منع المصلين من دخول الأقصى فترة الاقتحامات الصباحية.

وقالت محافظة القدس في بيان إن 578 مستوطنا اقتحموا بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية.