قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن علاقة اقتصادية عميقة تجمع الولايات المتحدة مع السعودية، معلنا توقيع اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

وفي كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال ابن سلمان إن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 500 مليار دولار بين عامي 2013 و2024.

من جهته، قال ترامب إن العلاقات الأميركية السعودية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى على هذا الشكل، مضيفا "شرف عظيم لي أن أعود للمملكة وأن يتم الترحيب بي بهذه الطريقة".

وقال ترامب إنه يفخر "باتفاقات أبراهام التاريخية ويأمل بانضمام السعودية إليها"، مضيفا أن "ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية"، كما وصف "مسيرة التحول" في دبي والدوحة ومسقط بالمذهلة.

#تغطية_مباشرة – ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مستهل زيارته للسعودية ضمن جولة إقليمية https://t.co/7HbjSPyEp5 — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 13, 2025

فرق كبير

وأكد الرئيس الأميركي أن "الفرق كبير في السعودية بين زيارتي الأولى وزيارتي هذه، وهناك تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، كما باتت الرياض مركزا للأعمال والتكنولوجيا العالمية المتقدمة".

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وبخصوص احتضان السعودية لكأس العالم عام 2034، قال ترامب "من الرائع أن تستضيف السعودية هذه البطولة"، مضيفا "نريد أن يعرَف الشرق الأوسط بالتجارة وليس الفوضى وبتصدير التكنولوجيا وليس الإرهاب".

جاء ذلك ضمن سلسلة اتفاقات ثنائية وقعها البلدان على هامش قمة عقدها ترامب وابن سلمان في قصر اليمامة بالرياض، وشملت مجالات عدة بينها الطاقة والدفاع.

وفي وقت سابق اليوم، وقع ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، وأكد البيت الأبيض التزام السعودية باستثمار السعودية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

الزيارة الثانية

وتأتي زيارة ترامب الراهنة، في ولايته الثانية، ضمن أول جولة له بالشرق الأوسط منذ تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وتمتد بين 13 و16 مايو/أيار الجاري، وتشمل أيضا قطر والإمارات، بحسب بيان سابق للخارجية الأميركية.

وسبق أن زار ترامب، في ولايته الأولى (2017-2021)، السعودية عام 2017، والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز، وشارك في قمة بالرياض.

والأربعاء، سينضم ترامب إلى قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية-الأميركية الخامسة من نوعها في الرياض، حسب إعلام سعودي.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية 6 دول هي السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/أيار 1981، ومقره بالرياض.