نتنياهو: قد نتوصل لهدنة مؤقتة لكننا لن نوقف الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا وقف للحرب على قطاع غزة، ولكن قد يتم التوصل إلى "وقف لإطلاق النار لوقت محدد ثم يستأنف القتال حتى النهاية".

وأضاف نتنياهو "سنذهب باتجاه تحقيق النصر المطلق في قطاع غزة، وسندخل بكل قوة في الأيام المقبلة من أجل استكمال هزيمة" حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي هذا السياق، قال نتنياهو "قواتنا على أهبة الاستعداد وإذا قررت حماس إعادة 10 مخطوفين سنتسلمهم ثم نستكمل العملية".

وبشأن تهجير سكان غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "المشكلة تكمن في عدم وجود دول تستقبلهم وما أعرفه أن نحو 50% من أهل غزة سيخرجون".

وأجرى نتنياهو أمس اتصالا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأعلن أنه سيرسل وفدا للتفاوض مع حماس في الدوحة بهدف التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، وذلك عقب اجتماعه مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أمس -عقب إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر- أنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية، وأنها أبدت إيجابية عالية.

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وأكدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى وإدارة قطاع غزة من جهة مهنية مستقلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.