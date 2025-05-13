ماكرون: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية مروعة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -مساء اليوم الثلاثاء- أن ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها، في حين قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة إن أطنان الطعام تتعفن على حدود غزة بدلا من إيصالها لمن يتضورون جوعا.

وفي مقابلة مع قناة تي إف -1 الفرنسية، قال ماكرون -وقد بدا عليه التأثر بعد عرض مقطع فيديو لطبيب طوارئ يصف الوضع المأساوي في غزة- "لا يوجد ماء، لا توجد أدوية، لا يمكن إجلاء الجرحى. ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو عار"، وطالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وعندما سأله الصحفي جيل بولو عن استخدام مصطلح "إبادة جماعية"، تمسك ماكرون بموقفه المتحفظ: "ليس من دور المسؤولين السياسيين استخدام هذا المصطلح، بل يعود ذلك للمؤرخين في الوقت المناسب".

من جهته، دان المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافونت التمديد المخطط له للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وقال إن بلاده تعارض آلية توزيع المساعدات التي اقترحتها إسرائيل، وندعوها لرفع العوائق أمام الإمدادات الإنسانية ونشاط عمال الإغاثة في غزة فورا.

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واعتبر المندوب الفرنسي أن آلية إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة تتعارض مع القانون الدولي ولا تلبي الاحتياجات، مشددا على أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لن تسهم في أمنها وتعرض استقرار المنطقة للخطر.

كما أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد رفض بلادها لدعم أي آلية مساعدات بغزة تسعى لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية.

ودعت المندوبة البريطانية إسرائيل إلى التعاون مع الأمم المتحدة لاستئناف إيصال المساعدات لغزة، مشيرة إلى أن أطنان الطعام تتعفن على حدود غزة بدلا من إيصالها لمن يتضورون جوعا.

من جهتها، قالت البعثة الأميركية بالأمم المتحدة إن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واتخذت خطوات لتجنب ضحايا مدنيين، مشيرة إلى أن حماس رفضت مقترحات متعددة لواشنطن وقطر ومصر للإفراج عن باقي الأسرى.

وأضافت البعثة الأميركية أن "حماس تواصل إطالة أمد الصراع برفض التخلي عن سلاحها والإفراج عما تبقى من أسرى"، ودعت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة للعمل مع مؤسسة المساعدات الخاصة بغزة.

كذلك اعتبر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن طريقة توزيع المساعدات في غزة التي وضعتها إسرائيل ليست هي الحل، معتبرا أن استمرار حصار غزة سيئ والوزراء الإسرائيليون يفخرون بذلك.

وقال المسؤول الأممي إن إسرائيل تفرض ظروفا غير إنسانية على المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.