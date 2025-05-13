ابن سلمان وترامب يوقعان بالرياض "وثيقة الشراكة الإستراتيجية"

وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب يضمن التزاما تاريخيا باستثمار السعودية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ بنحو 142 مليار دولار.

وذكر البيت الأبيض أن الاتفاقية تتضمن تزويد السعودية بمعدات وخدمات حربية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاعية أميركية.

وقال إن الصفقة تشمل استثمارا كبيرا في الدفاع والأمن للسعودية اعتمادا على الأنظمة والتدريب الأميركي، كما تضم الحزمة أيضا تدريبا ودعما مكثفا لبناء قدرات القوات المسلحة السعودية.

لقاء ومباحثات

وعقد ابن سلمان وترامب مباحثات في قصر اليمامة بالرياض اليوم بأعقاب وصول ترامب إلى العاصمة السعودية بمستهل جولة إقليمية تستمر 4 أيام.

وكان ولي العهد السعودي استقبل الرئيس الأميركي في قصر اليمامة، حيث التقى ترامب بنحو 40 شخصية من القيادات السعودية بمجالات الاقتصاد والسياسة والأمن.

كما استقبل ولي العهد السعودي الوفد الرسمي المرافق لترامب ورؤساء الشركات الأميركية الكبرى، ومنهم الملياردير إيلون ماسك.