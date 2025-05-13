ابن سلمان وترامب يعقدان مباحثات في الرياض

يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب مباحثات في قصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء، بأعقاب وصول ترامب إلى العاصمة السعودية بمستهل جولة إقليمية تستمر 4 أيام.

وكان ولي العهد السعودي استقبل الرئيس الأميركي في قصر اليمامة حيث التقى ترامب بنحو 40 شخصية من القيادات السعودية بمجالات الاقتصاد والسياسة والأمن.

كما استقبل ولي العهد السعودي الوفد الرسمي المرافق لترامب ورؤوساء الشركات الأميركية الكبرى، ومنهم الملياردير إيلون ماسك.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات كبرى ومحادثات إستراتيجية في كافة المجالات والملفات الأمنية والسياسة والاقتصادية.

ووفق مراسلة الجزيرة في الرياض وجد وقفي، فإن المباحثات المنعقدة بين ابن سلمان وترامب قد تشمل الطاقة والدفاع والتقنية.

وأشارت إلى أن من بين أبرز مذكرات التفاهم التي تعول عليها الرياض اتفاق يتعلق بالطاقة النووية السلمية، وهي خطوة تفتح الباب أمام تعاون إستراتيجي في المجال النووي المدني بين البلدين.

ورجحت وقفي أن يشهد اللقاء التوقيع على حزمة من التفاهمات الاقتصادية بين شركات سعودية وأميركية، في وقت تعبّر فيه واشنطن عن رغبتها في دعم المشاريع الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030.

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وعلى المسار السياسي، من المتوقع أن ملفات الشرق الأوسط ستكون حاضرة بقوة بما يشمل الحرب في قطاع غزة والمحادثات الأميركية الإيرانية الجارية.

كما أن الملف السوري قد يكون مطروحا بقوة في المباحثات الجارية، مع تداول تقارير عن احتمال رفع العقوبات عن دمشق إذا أبدت تجاوبا مع مقترحات أميركية لتحسين الوضع الإنساني.