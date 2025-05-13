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صاروخ يمني يستهدف مطار بن غوريون والإسرائيليون يتدافعون إلى الملاجئ

People lie on the floor as they take cover, while sirens sound in Jerusalem, May 13, 2025. Israel’s military reported that a missile was launched from Yemen towards Israel and was intercepted. REUTERS/Ronen Zvulun
إسرائيليون ينبطحون أثناء دوي صفارات الإنذار في القدس (رويترز)
13/5/2025-|آخر تحديث: 20:24 (توقيت مكة)

استهدف صاروخ أطلق من اليمن منطقة مطار بن غوريون قرب تل أبيب، مساء اليوم الثلاثاء، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراضه، فيما وقعت إصابات بين الإسرائيليين أثناء هرولتهم إلى مناطق محصنة.

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى، وتوقفت حركة الملاحة الجوية أثناء محاولات اعتراض الصاروخ.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن عددا من الإسرائيليين أصيبوا أثناء محاولتهم الاختباء، وأوضح أنه قدم إسعافات ميدانية لأشخاص أصيبوا بالهلع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مستوطنات بالضفة الغربية.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الصاروخ كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض.

وقد أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مؤخرا أنها قررت فرض حصار جوي شامل على إسرائيل عبر القصف المتكرر لمطار بن غوريون، ردا على حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم.

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المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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