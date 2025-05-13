صاروخ يمني يستهدف مطار بن غوريون والإسرائيليون يتدافعون إلى الملاجئ

استهدف صاروخ أطلق من اليمن منطقة مطار بن غوريون قرب تل أبيب، مساء اليوم الثلاثاء، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراضه، فيما وقعت إصابات بين الإسرائيليين أثناء هرولتهم إلى مناطق محصنة.

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى، وتوقفت حركة الملاحة الجوية أثناء محاولات اعتراض الصاروخ.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن عددا من الإسرائيليين أصيبوا أثناء محاولتهم الاختباء، وأوضح أنه قدم إسعافات ميدانية لأشخاص أصيبوا بالهلع.

صور من داخل مطار بن غوريون تظهر حالة الإرباك والهلع أثناء اعتراض الصاروخ الذي أطلق من #اليمن#الأخبار pic.twitter.com/bzUffSdjKz — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 13, 2025

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مستوطنات بالضفة الغربية.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الصاروخ كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض.

سقوط شظايا صواريخ على مستوطنات في الضفة الغربية pic.twitter.com/klajX05Lbz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2025

وقد أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن مؤخرا أنها قررت فرض حصار جوي شامل على إسرائيل عبر القصف المتكرر لمطار بن غوريون، ردا على حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم.