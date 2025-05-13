شرطة لندن توقف شابا بتهمة إشعال حرائق بممتلكات ستارمر

أعلنت شرطة لندن اليوم الثلاثاء توقيف شاب يشتبه في تورطه بحرائق متعمدة في ممتلكات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وذلك بعد أن فتح مسؤولو مكافحة الإرهاب تحقيقا بشأن 3 حرائق، أحدها في منزل ستارمر.

وقالت الشرطة إن المشتبه به (21 عاما) أوقف صبيحة اليوم على خلفية حرائق إجرامية تتعمد تعريض حياة الآخرين للخطر.

والمشتبه به حاليا في الحبس الاحتياطي بسبب 3 حرائق نشبت في الأيام الأخيرة، وفق بيان شرطة لندن.

وكانت شرطة لندن أعلنت مساء أمس الاثنين عن فتح وحدتها المتخصصة في مكافحة الإرهاب تحقيقا بحرائق اندلعت في ممتلكات ستارمر.

وفتحت الشرطة تحقيقها بعد حريق نشب في منزل لرئيس الوزراء كير ستارمر في شمال لندن، متسببا بأضرار في مدخل العقار من دون سقوط جرحى.

وهذا المنزل الواقع في كينتيش تاون عاش فيه ستارمر إلى حين تسلمه رئاسة الوزراء في يوليو/تموز الماضي وانتقاله للإقامة في داونينغ ستريت.

وتحقق شرطة لندن في حادثين آخرين، بينهما حريق فجر أول أمس الأحد عند مدخل عقار آخر لكير ستارمر، وآخر اندلع في سيارة بحي كينتيش تاون أيضا في 8 مايو/أيار الجاري.