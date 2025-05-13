رواندا تطلق أول خط للحافلات الكهربائية بين المدن

أطلقت وزارة البنية التحتية الرواندية يوم الخميس الماضي أول خط حافلات كهربائية يربط بين العاصمة كيغالي ومدينة موهانغا، مرورا بمنطقتي نيانزا وهوي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتوسيع استخدام وسائل النقل العامة الصديقة للبيئة.

وقد بدأت شركة "فولكانو إكسبريس" تشغيل هذا الخط الجديد، لتصبح أول شركة نقل عام تعتمد الحافلات الكهربائية بين المدن في رواندا.

وتسلمت الشركة 12 حافلة كهربائية من شركة "باسيغو"، المتخصصة في تصنيع وتوريد الحافلات الكهربائية في البلاد.

تحول طموح نحو النقل النظيف

يمثل هذا المشروع جزءًا من خطة رواندا الطموحة لتحويل 20% من أسطول النقل العام إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2030. ووفقا للهيئة الرواندية لإدارة البيئة، من المتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليص انبعاثات الكربون بنحو 72 ألف طن سنويًا.

وتشير البيانات إلى أن الحافلات مسؤولة عن أكثر من 40% من انبعاثات قطاع النقل في رواندا، مما يجعلها محورًا رئيسيًا في جهود خفض الانبعاثات.

ويقدّر الخبراء أن تنفيذ هذا التحول الكامل في قطاع النقل العام سيتطلب استثمارات تصل إلى 900 مليون دولار.

رؤية مستقبلية واستثمار في البيئة

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "فولكانو إكسبريس" إيغيد إغابي، عن تفاؤله بمستقبل النقل الكهربائي في رواندا.

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وأضاف "نأمل أن نحول جميع حافلاتنا إلى كهربائية في المستقبل، دعما لجهود الحكومة في تقليل الانبعاثات الكربونية. هذا التحول سيسهم في تقليل اعتمادنا على الوقود وخفض التكاليف التشغيلية".