حماس: عودة عيدان نتيجة اتصالات مع الإدارة الأميركية وليس العدوان

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء إن عودة الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر كان ثمرة الاتصالات الجادة مع الإدارة الأميركية وجهود الوسطاء وليست نتيجة للعدوان الإسرائيلي أو الضغط العسكري.

وأضافت الحركة -في بيان عبر تطبيق تلغرام- أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضلل شعبه، وفشل في استعادة أسراه بالعدوان.

وتابع البيان أن عودة ألكسندر تؤكد أن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هي السبيل لإعادة الأسرى ووقف الحرب.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أفرجت أمس عن الأسير الإسرائيلي الأميركي وسملته للصليب الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إطلاق سراح ألكسندر كان نتيجة للضغط العسكري.

لكن حماس أكدت أمس أن الإفراج عن الأسير جاء بعد اتصالات مع الإدارة الأميركية في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة.

وحثت الحركة إدارة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة جهودها لإنهاء الحرب، وأكدت استعدادها للشروع فوراً في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، وانسحاب جيش الاحتلال، وإنهاء الحصار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار قطاع غزة.