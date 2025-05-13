تقرير دولي: تغير المناخ يفاقم الجوع وانعدام الأمن والنزوح في أفريقيا

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الاثنين، إن الطقس المتطرف وتغير المناخ يؤثران بشدة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الأفريقية.

وأكدت المنظمة في التقرير الذي أصدرته عن حالة المناخ في أفريقيا خلال عام 2024، أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تفاقم الجوع وانعدام الأمن والنزوح في أفريقيا.

وسجل التقرير، أن القارة السمراء عرفت السنوات العشر الأحَّر على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، إذ ارتفعت درجة حرارة سطح الأرض إلى مستويات قياسية في عام 2024.

وأوضح أن موجات الجفاف والفيضانات تودي بـ"الأرواح وتدمر سُبُل العيش".

واعتبرت سيليستى ساولو الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن تقرير حالة المناخ في أفريقيا يعكس "الواقع الملح والمتفاقم لتغير المناخ في جميع أنحاء القارة".

وأضافت أنه يكشف عن نمط صارخٍ من الظواهر الجوية المتطرفة، حيث تواجه بعض البلدان فيضانات غير مسبوقة ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، في حين تعاني بلدان أخرى من الجفاف المستمر وندرة المياه.

وأكدت المسؤولة التزام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وشركائها بـ"العمل مع الأعضاء لبناء القدرة على الصمود وتعزيز جهود التكيف في أفريقيا بمبادرات مثل مبادرة الإنذار المبكر للجميع".

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وتابعت ساولو "يحدوني الأمل في أن يُلهِم هذا التقرير العمل الجماعي لمواجهة التحديات المتزايدة التعقيد والآثار المتتالية".

يذكر أن التقرير يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الزراعة والبيئة والأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة؛ والصحة والتعليم، كما يشدد على الفرص السانحة والأدوات الجديدة لمواجهة هذه التحديات.

ودعا التقرير إلى ضرورة تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاقه في أفريقيا مبرزا أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الاستثمارات في البنية التحتية، وأطرا أقوى لتبادل البيانات، وتقديم خدمات أكثر شمولا.