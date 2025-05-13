تقرير أممي: 84 ألفا ضحايا فيضانات الصومال

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن أكثر من 84 ألف شخص تضرروا من فيضانات الصومال التي أسفرت منذ منتصف الشهر الماضي عن مصرع 17 شخصا على الأقل.

وفي تقرير نشرته وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم، حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة في جنوب ووسط الصومال.

وتُعد منطقة القرن الأفريقي الأكثر عرضة لتغيّر المناخ، مع تسارع وتيرة الظواهر المناخية القصوى وشدتها.

وقالت الوكالة الأممية إن "الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي عن مقتل 17 شخصا وتضرر أكثر من 84 ألف شخص في مناطق عدة".

وتأتي هذه الفيضانات في وقت تواجه فيه منظمات الإغاثة غير الحكومية -التي غالبا ما تكون من أوائل المستجيبين للكوارث- نقصا في التمويل يعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الطارئة، بحسب أوتشا.

وتعرضت الصومال لفيضانات كبرى في 2023، أسفرت عن مصرع أكثر من 100 شخص ونزوح أكثر من مليون، نتيجة أمطار غزيرة مرتبطة بظاهرة النينو المناخية.