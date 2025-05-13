ترامب يتحدث عن الحوثيين ويتوعد إيران إذا رفضت الاتفاق النووي

في كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي اليوم في الرياض، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتطور الذي شهدته السعودية منذ زيارته الأولى لها، وتطرق إلى الحوثيين وامتدح شجاعتهم، وقال إنه يسعى لعقد صفقة مع إيران حتى يصبح العالم أكثر أمنا، لكنه حذّر طهران من عواقب وخيمة في حال فشل المحادثات بشأن اتفاق نووي جديد.

كما تطرق ترامب إلى ملفات عديدة تهم الشأن الداخلي الأميركي وأخرى خارجية أبرزها الحرب على غزة والعلاقات مع إيران والمفاوضات المرتقبة في تركيا بين روسيا وأوكرانيا.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الأميركي:

الحرب على غزة

7 أكتوبر (تشرين الأول) ما كان ليحدث لو كنت رئيسا.

شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل بكثير.

نسعى إلى استرجاع الرهائن الذين احتجزتهم حماس.

الطريقة التي يتم التعامل بها مع السكان في غزة لا مثيل لها.

الضربات على الحوثيين

سددنا أكثر من 1100 ضربة على الحوثيين.

الحوثيون مقاتلون أشداء ولكنهم وافقوا على وقف استهداف السفن الأميركية.

لم نكن نود ضرب الحوثيين ولكنهم كانوا يستهدفون السفن وكانوا سابقا يستهدفون السعودية.

بايدن رفع الحوثيين عن قوائم الإرهاب وإدارته عملت على زعزعة استقرار المنطقة.

الوضع في لبنان

ما حصل في لبنان أمر فظيع ولبنان ضحية لحزب الله وإيران.

نريد مساعدة لبنان على تخطي العقبات واستحداث مستقبل مزدهر.

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محاربة الإرهاب

المنطقة قادرة على مواجهة قوى الإرهاب والتطرف.

قضينا على القتلة من تنظيم الدولة وعملنا على وضع حد للانقسامات في المنطقة.

منذ تسلمي القيادة عدنا إلى القوة في الداخل والخارج ومهمتنا هي الوحدة في مواجهة الإرهاب.

لن أتردد في استخدام القوة للدفاع عن الولايات المتحدة أو حلفائنا.

الأمن والسلام في العالم

نسعى للانخراط السلمي ومد يد الصداقة للعالم أجمع.

على العالم انتهاز الفرصة والتركيز على المصالح التي توحدنا.

الأمن والسلام سيؤديان إلى ازدهار ملايين الناس.

أؤمن بالسلام عن طريق القوة.

القوة العسكرية الأميركية

مستويات التجنيد في الجيش الأميركي الآن هي الأعلى منذ 30 عاما.

ميزانية وزارة الدفاع الأميركية ترليون دولار وهي الأضخم في العالم.

لدينا أفضل جيش في العالم ولكنني لا أحب استخدامه.

التوظيف والهجرة والاقتصاد

خفضنا عمليات عبور الحدود الأميركية بشكل غير مسبوق.

أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الولايات المتحدة تراجعت واستحدثنا نحو نصف مليون وظيفة.

معدلات التوظيف في الولايات المتحدة في تزايد.

أوقفنا العمل باللوائح التنظيمية القديمة وقلصنا حجم البيروقراطية وحققنا أرقاما قياسية.

الاستثمارات في الرقائق الإلكترونية تتدفق على الولايات المتحدة ولا صناعات عسكرية أفضل من صناعاتنا.

أبرمنا اتفاقيات بمليارات الدولارات مع كبريات الشركات الأميركية والعالمية.

مؤشرات الأسواق المالية سترتفع وسنحقق أرقاما لا مثيل لها.

خفضنا أسعار الأدوية والمنتجات الصيدلانية بنسبة 50 إلى 85%.

الأموال تتدفق على الولايات المتحدة والوظائف تستحدث بمستويات لا مثيل لها.

إدارة بايدن والصين

الحزب الجمهوري متميز وحققنا انتصارا كبيرا في الولايات المتأرجحة.

إدارة بايدن هي الأسوأ في تاريخ بلادنا.

إدارة بايدن منحت طهران المليارات لتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط.

الصين قررت الانفتاح على الولايات المتحدة في التجارة وكل المجالات.

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العلاقات مع إيران

منعت إيران من تسمية الخليج باسم الخليج الإيراني.

هناك فساد في إيران والناس تعاني فيها من العطش.

إيران عملت جهدها للحفاظ على نظام الأسد في سوريا.

كان بوسعنا تفادي البؤس في لبنان وكان بإمكان إيران التركيز على التنمية بدلا من تدمير المنطقة.

أنا على استعداد لوضع حد للنزاعات السابقة ولاختلافاتنا العميقة مع إيران.

في عهد إدارتي الأولى أوشكت إيران على الإفلاس.

أريد عقد صفقة مع إيران حتى يصبح العالم أكثر أمنا.

إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي.

نريد أن تصبح إيران دولة آمنة ومزدهرة وهذا وقت الاختيار أمامها.

أحذر إيران من "ضغوط قصوى هائلة" في حال رفضت الاتفاق.

المواجهة بين الهند وباكستان

توصلنا قبل أيام لاتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

آمل أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وأشكر روبيو وفانس على ذلك.

كان يمكن لملايين الناس أن يموتوا بسبب النزاع بين الهند وباكستان.

المحادثات الروسية الأوكرانية في تركيا