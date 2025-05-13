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بالصور.. مستشفى ناصر الطبي يُقصف بمرضاه

A destroyed room is seen at Nasser Hospital following an overnight Israeli army strike that killed two patients, in Khan Younis, Gaza Strip, Tuesday, May 13, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
مجمع ناصر الطبي في خان يونس تعرّض لقصف إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء (أسوشيتد برس)
13/5/2025

لم يكن المرضى في غرف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس يتوقعون أن يتحوّل المكان الذي احتموا به طلبا للعلاج إلى ساحة قصف جديدة، لكن فجر اليوم الثلاثاء، الموافق 15 مايو/أيار الجاري، حمل إليهم ما بات مألوفا في غزة منذ بداية الحرب، نيران إسرائيلية لا تفرّق بين جريح وطبيب، ولا تترك لمرافق الصحة فرصة للاستمرار.

Palestinians inspect the destruction inside Nasser hospital in Khan Yunis in the southern Gaza Strip following an Israeli strike early on May 13, 2025, in which Palestinian journalist Hassan Aslih was killed along with several others.
قطاع غزة يعاني من انهيار شبه تام للقطاع الصحي في ظل الحصار المستمر والاستهداف المتعمد (الفرنسية)

ومع قصف مبنى الجراحات في المجمع، استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم مرضى وطواقم طبية، في جريمة وصفتها وزارة الصحة الفلسطينية بأنها "جزء من خطة ممنهجة لتفكيك ما تبقى من المنظومة الصحية في القطاع"، الذي يعيش تحت حرب شاملة من القتل والتجويع والتدمير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

A person inspects Nasser Hospital a part of which was damaged in the aftermath of an Israeli strike, according to Gaza Health Ministry, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, May 13, 2025. REUTERS/Hatem Khaled TPX IMAGES OF THE DAY
جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى الجراحات في المجمع حيث كان يتلقى المرضى العلاج (رويترز)

وفي بيان شديد اللهجة، قالت الوزارة إن القصف الإسرائيلي "استهدف بشكل مباشر المرضى والجرحى داخل مجمع ناصر الطبي أثناء تلقيهم العلاج"، مضيفة أن تكرار استهداف المستشفيات يعكس إصرار الاحتلال على "حرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم في العلاج" وتحويل المرافق الصحية إلى ساحات قتل.

EDITORS NOTE: Graphic content / Mourners pray over the body of Palestinian journalist Hassan Aslih, killed at dawn in an Israeli strike which hit the Nasser hospital in Khan Yunis, during his funeral in the southern Gaza Strip city on May 13, 2025.
وزارة الصحة في غزة أدانت القصف واعتبرته جريمة متعمدة بحق المرضى والجرحى داخل المستشفى (الفرنسية)

ولم يتوقف الاستهداف عند حدود الأسرة الطبية، فقد أكدت المصادر الرسمية في قطاع غزة أن القصف ذاته أسفر عن استشهاد الصحفي حسن إصليح مدير وكالة "علم 24″، ليرتفع عدد شهداء الصحافة منذ بداية العدوان إلى 215 صحفيا، في مشهد يوضح كيف أصبح العمل الإعلامي في غزة مخاطرة بالحياة وسط حرب لا تعترف بقواعد أو حدود.

EDITORS NOTE: Graphic content / Mourners bid farewell to Palestinian journalist Hassan Aslih, killed at dawn in an Israeli strike which hit the surgeries building at the Nasser hospital, during his funeral procession in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on May 13, 2025.
الصحفي حسن إصليح استشهد في القصف ليرتفع عدد قتلى الصحفيين منذ بدء الحرب إلى 215 (الفرنسية)

ونعى المكتب الإعلامي الحكومي إصليح، وقال إن "استهداف الصحفيين داخل المستشفيات ليس فقط محاولة لإسكات الحقيقة، بل أيضًا رسالة واضحة مفادها أن لا أحد بمأمن في هذا العدوان".

Colleagues mourn over the body of Palestinian journalist Hassan Essliah during his funeral, after he was killed in an overnight Israeli army strike on Nasser Hospital in Khan Younis, Gaza Strip, Tuesday, May 13, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
المجتمع الدولي يواصل الصمت رغم تصاعد الهجمات على المستشفيات وخرق قوانين الحرب (أشوستيد برس)

ولم يكن هذا القصف الأول لمجمع ناصر الطبي، فقد سبق أن تعرض المجمع -وهو من أكبر المستشفيات في جنوب القطاع- لقصف وعمليات اقتحام عنيفة من قبل قوات الاحتلال خلال عمليتها البرية في خان يونس مطلع العام الجاري، مما أدى حينها إلى إخراجه عن الخدمة وتهجير مرضاه بالقوة، في واحدة من أبرز الجرائم الموثقة ضد المرافق الصحية.

People and traffic pass the fence of the Nasser hospital in Khan Yunis which was hit in an Israeli strike at dawn that targeted the southern Gaza Strip city on May 13, 2025.
مجمع ناصر الطبي سبق أن تعرض للاقتحام والتدمير خلال العملية البرية في خان يونس مطلع 2024 (الفرنسية)

وترى وزارة الصحة الفلسطينية ومراقبون حقوقيون أن استهداف إسرائيل المتكرر للمستشفيات ليس حادثا عرضيا، بل نهجا مستمرا يستهدف تقويض قدرة القطاع على الصمود ودفعَ السكان إلى الاستسلام عبر حرمانهم من العلاج والرعاية.

TOPSHOT - Palestinians inspect the destruction inside Nasser hospital in Khan Yunis in the southern Gaza Strip following an Israeli strike early on May 13, 2025, in which Palestinian journalist Hassan Aslih was killed along with several others.
الطواقم الطبية في مجمع ناصر أصيبت خلال القصف مما يشير إلى تعمد استهدافها (الفرنسية)

ويؤكد مراقبون أن هذه السياسة تترافق مع استهداف مباشر لسيارات الإسعاف ومراكز الإيواء والمرافق الحيوية، في خرق واضح لاتفاقيات جنيف التي تُلزم الأطراف المتحاربة بحماية المؤسسات الصحية ومنع المساس بها.

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المصدر : الجزيرة + وكالات

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