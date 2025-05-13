باكستان تعلن حصيلة الاشتباكات مع الهند وتحذر من فشل حل قضية المياه

أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء حصيلة لضحايا الاشتباكات مع الهند، وحذرت من عواقب عدم حل قضية المياه بين البلدين.

وقال الجيش الباكستاني -في بيان- إن القصف الهندي تسبب في مقتل 51 شخصا بينهم 11 جنديا، إضافة لإصابة 199 بينهم 78 جنديا.

وأضاف الجيش أن بين القتلى المدنيين 7 نساء و15 طفلا. وكانت الهند أعلنت عن مقتل جنود ومدنيين خلال الضربات المتبادلة عبر الحدود.

واندلعت الاشتباكات، التي وصفعت بأنها الأعنف من 3 عقود، عقب هجوم وقع قبل نحو 3 أسابيع وأسفر عن مقتل 26 شخصا في منطقة بهلغام بالجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير المتنازع عليه، واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالضلوع في الهجوم، لكن الأخيرة نفت ذلك بشدة.

وبدأت المواجهات فجر الأربعاء الماضي، واستخدم فيها الطرفان المدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة، واستمرت حتى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت الماضي عن وقف لإطلاق النار، أكدت باكستان والهند التزامهما به.

وفي الساعات اللاحقة لسريان الهدنة، تبادلت إسلام آباد ونيودلهي الاتهامات بخرقها مرارا، لكن الهدوء التام ساد بدءا من أمس الاثنين.

وأثارت المواجهات مخاوف من تحوّل النزاع بين الدولتين النوويتين إلى حرب شاملة.

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عمل حربي

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن الفشل في حلّ قضية المياه سيكون بمثابة عمل من أعمال الحرب.

وأضاف دار في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن وقف إطلاق النار مهدد إذا لم تحل مشكلة المياه في كشمير.

وردا على هجوم بهلغام، أعلنت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 مع باكستان.

وتنظم المعاهدة تقاسم مياه 6 أنهار في حوض نهر السند: الأنهار الشرقية (سوتليج، وبيس، ورافي) مخصصة للهند وتمثل 20% من التدفقات الكلية، في حين أن الأنهار الغربية (السند، وجهيلم، وتشيناب) مخصصة لباكستان بنسبة 80% من التدفقات.

وفي تصريحات لـ"سي إن إن"، أكد وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده لا علاقة لها بالهجوم الأخير في كمشير وتدين الإرهاب بجميع أشكاله.

وقال دار إن بلاده تتطلع إلى إرساء مسار للسلام والأمن على المدى الطويل، مضيفا أن الخيار النووي لم يكن مطروحا أبدا على الطاولة.

وتابع الوزير الباكستاني أن بلاده لم يكن لديها أي خيار سوى شن ضربات دفاعا عن النفس بعد الهجمات الهندية.

وكان الجيش الباكستاني أطلق على عملياته العسكرية "البنيان المرصوص"، وأكد استهدف العديد من القواعد العسكرية الهندية.

بعد إعلان الرئيس الأمريكي التوصل لاتفاق بينهما.. بلومبيرغ: #الهند غاضبة من إعلان #ترمب وقف إطلاق النار مع #باكستان، وهذا يمثل انتصارا دبلوماسيا لإسلام أباد pic.twitter.com/2gU1UhdF0g — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 12, 2025

في غضون ذلك، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن دبلوماسيين باكستانيين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد لدعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل بشأن جامو وكشمير.

كما نقلت الصحيفة عن محللين أن التدخل الدبلوماسي لواشنطن لتجنب حرب شاملة أثار حفيظة الهند.

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وتوعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الاثنين بـ"رد حازم" على أي "هجوم إرهابي" جديد بعد يومين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.