المنظمة الدولية للهجرة: رقم قياسي لأعداد النازحين حول العالم في 2024

كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح من منازلهم خلال سنة 2024 سجل رقما قياسيا بلغ 83.4 مليون شخص حول العالم.

وسجلت المنظمة في تقرير جديد لمركز مراقبة النزوح الداخلي أن الرقم الجديد أسهمت فيه الكوارث الطبيعية والنزاعات المشتعلة في عدد من المناطق.

واعتبرت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب الأرقام المعلنة "إنذارا واضحا يتطلب اتخاذ إجراءات جريئة ومنسقة"، وحذرت من ارتفاع سريع لعدد النازحين داخليا إذا استمرت الأوضاع كما هي الآن في العالم.

وأكدت بوب أن التقرير "دعوة لاتخاذ إجراءات وقائية، باستخدام البيانات والأدوات الأخرى للتنبؤ بالنزوح قبل حدوثه"، وشددت على أن القطاعات الإنسانية والتنموية مطالبة بالعمل مع الحكومات من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد لمنع النزوح.

وأفادت المنظمة أن النزاعات في السودان وجمهورية الكونغو ولبنان وأوكرانيا وفلسطين أدت إلى دفع الملايين نحو النزوح، وألحقتهم بعشرات الملايين من الذين يعيشون في نزوح طويل الأمد في دول مثل أفغانستان وكولومبيا وسوريا واليمن.

وأبرز التقرير أن ارتفاع عدد النازحين في العالم تسبّبت فيه أيضا الكوارث الطبيعية بشكل كبير، إذ قفز العدد من 26.8 مليون العام الماضي إلى 45.8 مليون.

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وأبلغت نحو 30 دولة عن نزوح غير مسبوق بسبب الكوارث، وشكلت الأعاصير أكثر من نصف حالات النزوح عبر العالم، سُجل في الولايات المتحدة ربعها، وأكد التقرير أن لا وجود لأي مؤشر على إمكانية تراجع عدد النازحين بسبب الكوارث في السنوات المقبلة.

كما عدّ التقرير النزوح الناجم عن النزاعات والعنف مازال "مرتفعا وسببا رئيسيا للنزوح"، إذ تم تسجيل أكثر من 20 مليون حالة نزوح مرتبطة بالنزاعات، نصفها من السودان والكونغو الديمقراطية.