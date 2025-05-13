القسام تجهز على جندي إسرائيلي في الشجاعية

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على جندي خلال اشتباك مع قوة إسرائيلية شرقي مدينة غزة أول أمس الأحد.

وقالت الكتائب في بيان عبر تليغرام إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام الاشتباك مع قوة هندسية صهيونية بالأسلحة الخفيفة والإجهاز على سائق آلية عسكرية باقر شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وذلك بتاريخ 11-05-2025 م".

ومنذ 48 يوما، يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية بعملية عسكرية تتضمن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا ونسفا للمباني، كما أطلقت قواته النار على فلسطينيين يبحثون عن الغذاء والماء في المنطقة.

وتعرضت قوات الاحتلال في الشجاعية لهجمات مباغتة من المقاومة الفلسطينية عدة مرات، رغم التغطية النارية الكثيفة التي تعتمد عليها.

وأصيب عدد من الجنود والضباط الإسرائيليين في تفجير عنيف نفذته المقاومة فجر السبت الماضي بمحيط شارع بغداد في الحي نفسه.

وتشير التقديرات إلى أن حي الشجاعية لا يزال يمثل عقدة عملياتية لقوات الاحتلال، نظرا لتضاريسه المعقدة وتاريخ المقاومة الطويل فيه، خصوصا أنه شهد خلال الحروب السابقة مواجهات دامية وتكبّدت فيه إسرائيل خسائر كبيرة.