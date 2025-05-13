الاحتلال يقصف مستشفى بخان يونس بزعم استهداف قيادي بالقسام

استشهد 27 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة، بينهم 16 شهيدا في قصف على المستشفى الأوروبي ومحيطه بخان يونس، في حين ادعى إعلام إسرائيلي أن القصف استهدف قياديا بارزا في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأكدت مصادر استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات في سلسلة غارات استهدفت ساحة مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

6 شهداء وعشرات الجرحى إثر 10 غارات إسرائيلية عنيفة وبشكل متزامن على مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.. مراسل الجزيرة هاني الشاعر يضعنا في المشهد#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/DNN055nvhk — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 13, 2025

وأكد مصدر طبي -لوكالة الأناضول- أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد كبير في إحصائية أولية للهجوم الذي استهدف المستشفى، مشيرا إلى تعرض أقسام المستشفى لضرر كبير.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه تعرض لسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة.

#فيديو متداول يوثق لحظة تنفيذ الغارات "الإسرائيلية" على المستشفى الأوروبي ومحيطها شرق خان يونس pic.twitter.com/xLmsuk9Avp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 13, 2025

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مزاعم الاحتلال

بدوره، أقر الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفى، وزعم استهدافه عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل مجمع للقيادة والسيطرة تحت المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك) نُشر عبر منصة إكس- إنه نفذ "هجومًا دقيقًا قبل وقت قصير، استهدف عناصر من حماس كانوا داخل مجمّع للقيادة والسيطرة أُقيم ضمن بنية تحتية أسفل المستشفى"، وفق زعمه.

كما ادعى إعلام إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن هدف الهجوم على المستشفى الأوروبي بخان يونس هو اغتيال محمد السنوار القيادي في كتائب القسام.

وهذا ثاني استهداف إسرائيلي لمنشأة طبية في مدينة خان يونس خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ استهدف فجر الاثنين مجمع ناصر الطبي، وهو أكبر المستشفيات في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وجرح عديد من الفلسطينيين الذين كانوا يتلقون العلاج داخله بينهم الصحفي حسن إصليح، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

بينهم صحفيون.. شهداء ومصابون ومفقودون بين الرمال نتيجة قصف طائرات الاحتلال ساحة مستشفى غزة الأوروبي بـ 9 صواريخ#ألبوم #حرب_غزة pic.twitter.com/RT0o9s0wGR — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 13, 2025

وحسب آخر بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الذي صدر في الثامن من مايو/أيار الجاري، فإن 38 مستشفى و81 مركزا صحيا و164 مؤسسة صحية تعرضت للتدمير أو الحرق أو الإخراج عن الخدمة خلال حرب الإبادة.

من جهتها، جددت منظمة الصحة العالمية مطالبتها بوجوب وقف الهجمات على المستشفيات في غزة، داعية إلى ضرورة السماح بدخول الأغذية والأدوية إلى القطاع.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، مخلفّة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.