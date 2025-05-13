إخماد حريق ضخم بريف حماة ومكافحة للسيطرة على حرائق أحراش اللاذقية

سيطر الدفاع المدني السوري اليوم الثلاثاء على حريق أحراش ضخم اندلع في منطقة الحيدرية بريف حماة (وسط)، في ظل انتشار حرائق مندلعة منذ 6 أيام بريف اللاذقية شمالي غربي البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح.

وقال الدفاع المدني -في منشور على منصة إكس- إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بعد عمل استمر طوال الليل، مؤكدا إخماد أغلب البؤر المشتعلة وتبريدها، مع بقاء بؤر مشتعلة في مناطق وعرة جدا تم عزلها وتجري مراقبتها للتعامل معها في حال توسعها مجددا.

وكان الدفاع المدني أفاد أمس الاثنين بانتشار واسع لنيران الحريق الضخم في الحيدرية بسبب اشتداد سرعة الرياح، محذرا من اقتراب النيران من منازل مأهولة بالسكان في القرية، مع انفجار لمخلفات حرب بالمكان.

كما تتواصل جهود الدفاع المدني لإخماد الحريق الضخم المندلع في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية، وسط استمرار وصول المؤازرات.

استمرار أعمال التبريد والمراقبة صباح اليوم الثلاثاء 13 أيار، للحريق الحراجي الذي اندلع مساء الأمس في محيط قرية الحيدرية قرب منطقة شطحة في ريف حماة الشمالي الغربي، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد عمل استمر طوال الليل وإخماد أغلب البؤر المشتعلة وتبريدها، مع بقاء بؤر… pic.twitter.com/bjD2hq4LxW — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 13, 2025

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وكان الدفاع المدني قد أوضح أن ثمة أخطارا كبيرة يسببها اشتداد سرعة الرياح، مشيرا إلى أن هباتها التي تصل إلى 50 كلم/ ساعة تزيد صعوبات عمل فرق الإطفاء التي تعمل على السيطرة على الحرائق في غابات جبل التركمان بريف اللاذقية.

وأول أمس الأحد، قال الدفاع المدني عبر إنه حقق سيطرة جزئية على الحريق في بؤر عدة بنسبة تصل إلى 80%، كما أفادت وزارة الطوارئ والكوارث بأن السلطات التركية وافقت على إرسال مروحيات للمشاركة في إخماد حريق جبل التركمان بريف اللاذقية.

وفي هذا الصدد، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن القوات الجوية شاركت في إطفاء الحرائق بريف اللاذقية، في إطار الجهود المكثفة للسيطرة على النيران والحد من انتشارها، وذلك بتوجيهات من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

مدير الدفاع المدني منير مصطفى: 📌 فرق الإطفاء تواصل لليوم السادس جهودها في إخماد الحرائق الضخمة المشتعلة بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي 📌 صعوبات كبيرة تواجه الفرق ناجمة عن الرياح وارتفاع الحرارة وصعوبة التضاريس وانفجارات مخلفات الحرب 📌 الفرق تبذل أقصى جهودها ضمن غرفة… pic.twitter.com/mQsmRytCpy — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) May 12, 2025

وليلة الأحد، أعلن الدفاع المدني عن احتراق أكثر من 30 هكتارا من الأراضي بريف اللاذقية، لافتا إلى عدم تسجيل أي أضرار بالمنازل.

يذكر أن جبال وغابات سوريا تواجه حرائق متكررة خلال فصل الصيف، وقد تفاقمت حدتها مع تغير المناخ الذي زاد فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وتدمر الحرائق مساحات شاسعة من الغطاء النباتي، مما يؤدي إلى تآكل التربة وفقدان التنوع البيولوجي، ويزيد الضغط على الموارد المحلية.