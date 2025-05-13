هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وجهود دبلوماسية لإجراء مباحثات

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات أمس الاثنين، وسط تكهنات بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إجراء محادثات مباشرة بين زعيمي البلدين، في حين تتكثف الجهود الديبلوماسية لرأب الصدع بين البلدين.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في كييف أن أوكرانيا تعرضت خلال يوم أمس إلى ما مجموعه 133 هجوما روسيّا، تم صد 50 منها قرب مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

كما أبلغ عن 45 غارة جوية روسية وعدد كبير من الهجمات باستخدام طائرات مسيرة انتحارية في مناطق مختلفة، إلا أنه لم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن مناطق أوديسا وميكولايف ودونيتسك وجيتومير كانت من بين المناطق المستهدفة بالهجمات الروسية.

وفي روسيا، أطلقت صافرات الإنذار الجوية في منطقة روستوف الجنوبية، وفقا لما أفاد به الحاكم المحلي يوري سليوسار، الذي ذكر عبر تليغرام أنه تم صد هجوم ليلي بطائرات مسيرة دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض.

جهود مكثفة

وتقاوم أوكرانيا "الغزو الروسي" منذ أكثر من 3 سنوات بدعم من الغرب. وفي الفترة الأخيرة، كثفت واشنطن جهودها للتوسط من أجل وقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين.

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وقال مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لموقع "بريتبارت" الأميركي إنه يعتقد أن الروس يريدون تسوية سلمية وكلا الطرفين يحاول فهم ما تعنيه هذه التسوية.

وأعرب ويتكوف عن أمله عقد قمة سلام تجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبا.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك احتمالا أن يسافر إلى تركيا لحضور محادثات محتملة بين زيلينسكي وبوتين.

ورحب زيلينسكي بإمكانية انخراط ترامب، داعيا إلى وقف شامل لإطلاق النار، ومعبرا عن دعمه لعقد مفاوضات مباشرة مع بوتين في إسطنبول يوم الخميس.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي: "للأسف، لم يتلق العالم حتى الآن ردا واضحا من روسيا على العديد من مقترحات وقف إطلاق النار. القصف الروسي والهجمات مستمرة".

وأضاف: "عاجلا أم آجلا، ستضطر روسيا إلى إنهاء هذه الحرب، وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل".

مقترح ومناقشات

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان تحدثا يوم الاثنين، لمناقشة اقتراح الرئيس بوتين إجراء محادثات روسية أوكرانية مباشرة هذا الأسبوع في تركيا.

وذكرت الوزارة في بيان أنهما ناقشا "قضايا مرتبطة بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء محادثات مباشرة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في 15 مايو/ أيار بإسطنبول".

وقال مصدر دبلوماسي تركي في وقت سابق إن الوزيرين تحدثا، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.

وجاء اقتراح بوتين مطلع الأسبوع بعد اجتماع قادة وروبيين في كييف وحثوا فيه روسيا على الموافقة على وقف إطلاق النار 30 يوما بحلول يوم الاثنين وإلا ستواجه عقوبات جديدة.

مباحثات أوروبية

وفي تطورات سياسية متصلة، قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين إن الوزير ماركو روبيو ناقش "سبل المضي نحو وقف إطلاق النار" في أوكرانيا مع نظراء أوروبيين بينهم وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

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وأشار بيان إلى أن وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها ونظيريه الألماني والبولندي شاركوا أيضا في المناقشات.

يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة الإيطالية مساء أمس أن وزير الدفاع غويدو كروزيتو سيستضيف في روما الجمعة نظراءه من 4 دول أوروبية أخرى تتمتع بوزن عسكري كبير، هي ألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا، للتباحث معهم في تنسيق الدعم لأوكرانيا وشؤون دفاعية أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن كروزيتو سيبحث مع نظرائه، بالإضافة إلى الملف الأوكراني، سبل تعزيز الدفاع الأوروبي.