أوجلان يرحّب بقرار حزبه حل نفسه وإلقاء السلاح

رحّب زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون في تركيا بإعلان حزبه الذي أسسه عن حل نفسه وإلقاء سلاحه، كما تواصل الترحيب الدولي بالخطوة التي وصفتها أنقرة بالتاريخية.

وقال أوجلان في رسالة عممت اليوم الثلاثاء "أشيد بخالص التقدير بالقرارات المتخذة خلال المؤتمر الـ12 التاريخي" الذي عقده حزب العمال الأسبوع الماضي وأعلن في ختامه قرار إلقاء السلاح.

وأعلن حزب العمال أمس حلّ نفسه وإلقاء السلاح، ووقف الصراع المسلح مع تركيا، وكان ذلك قد تقرر خلال مؤتمر عقده الحزب بين الخامس والسابع من الشهر الحالي، لينهي بهذه الخطوة 4 عقود من الصراع المسلح مع تركيا.

وبدأت العملية التي أفضت إلى إعلان حزب العمال حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح بمبادرة تقدم بها زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي.

وفي أنقرة، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التخلي عن السلاح والقضاء على التهديد الإرهابي، سيفتحان آفاقا كبيرة لرفع المعايير الديمقراطية والتنموية في تركيا.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن ترحيبها بقرار الحزب حل نفسه وإلقاء السلاح، وذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.

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كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان حزب العمال حل نفسه، معتبرا القرار خطوة مهمة أخرى نحو حل صراع طال أمده.