أخبار|قطر

60 شاحنة قطرية محملة بالمساعدات تصل سوريا

مساعدات قطرية إلى سوريا
القافلة تأتي ضمن دفعة أولى من مساعدات قطرية مقدمة إلى سوريا (مواقع التواصل الاجتماعي)
12/5/2025-|آخر تحديث: 15:03 (توقيت مكة)

وصلت دفعة من المساعدات الإنسانية المقدّمة من دولة قطر للشعب السوري اليوم الاثنين إلى حلب بشمال سوريا.

وتضمنت القافلة 60 شاحنة محمّلة بالطحين والجرارات والآلات الزراعية، ووصلت إلى مدينة أعزاز شمالي حلب.

وأشرف ناصر بن علي الهاجري المدير التنفيذي لمؤسسة "حمد بن خليفة الخيرية" على القافلة التي تعتبر الدفعة الأولى من مجموعة مساعدات ستصل إلى سوريا تباعا في الفترة المقبلة.

وجرى تحويل المساعدات التي وصلت اليوم إلى مدينة حلب لتوزيعها على المستفيدين في المناطق المستهدفة.

وسبق لقطر أن سيرت جسرا جويا لنقل مساعدات إنسانية إلى سوريا بداية من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحملت الطائرات سيارات إسعاف ومواد غذائية وأدوية.

المصدر : الجزيرة

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