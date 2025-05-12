60 شاحنة قطرية محملة بالمساعدات تصل سوريا

وصلت دفعة من المساعدات الإنسانية المقدّمة من دولة قطر للشعب السوري اليوم الاثنين إلى حلب بشمال سوريا.

وتضمنت القافلة 60 شاحنة محمّلة بالطحين والجرارات والآلات الزراعية، ووصلت إلى مدينة أعزاز شمالي حلب.

وأشرف ناصر بن علي الهاجري المدير التنفيذي لمؤسسة "حمد بن خليفة الخيرية" على القافلة التي تعتبر الدفعة الأولى من مجموعة مساعدات ستصل إلى سوريا تباعا في الفترة المقبلة.

مراسل الإخبارية: 📌 وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقدّمة من دولة قطر إلى الشعب السوري تتضمن 60 شاحنة محمّلة بالطحين والجرارات والآلات الزراعية 📌 القافلة وصلت إلى مدينة أعزاز شمالي حلب بحضور ناصر بن علي الهاجري المدير التنفيذي لمؤسسة "حمد بن خليفة الخيرية"… pic.twitter.com/9rPCEmWyub — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) May 12, 2025

وجرى تحويل المساعدات التي وصلت اليوم إلى مدينة حلب لتوزيعها على المستفيدين في المناطق المستهدفة.

وسبق لقطر أن سيرت جسرا جويا لنقل مساعدات إنسانية إلى سوريا بداية من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحملت الطائرات سيارات إسعاف ومواد غذائية وأدوية.