39 شهيدا في غزة والاحتلال يقصف مباني تؤوي نازحين

وثقت مصادر طبية استشهاد 39 فلسطينيا على الأقل جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، وقد استؤنفت الغارات في المساء بعد توقفها لعدة ساعات تم خلالها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر.

وحلقت المقاتلات الإسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء القطاع مساء اليوم، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على المناطق الشرقية من مدينة غزة، حيث استهدف حيي التفاح والشجاعية.

كما قصف مبنى التربية والتعليم الذي يؤوي نازحين في حي الدرج شرقي المدينة، مما أدى إلى استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 15 شخصا في غارتين إسرائيليتين على مدرسة تؤوي نازحين في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان بنيران مسيّرة إسرائيلية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وأصيب آخرون باستهداف آخر لمنطقة "صالة النجوم" في الحي نفسه.

استهداف متواصل للشجاعية

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين منفصلتين، كما تم انتشال 3 أشخاص استشهدوا في وقت سابق بقصف على منطقة النزاز في الحي نفسه.

إعلان

ومنذ 47 يوما، يستهدف الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية بعملية عسكرية تضمنت قصفا مدفعيا وإطلاق النار على الباحثين عن الغذاء والماء.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على جنوب مدينة خان يونس، واستهدفت غارة جوية وقصف مدفعي شمالي مدينة رفح.

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة على الفلسطينيين في غزة بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي، كما تمنع دخول الغذاء والدواء منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، رغم تحذيرات أممية من تعاظم خطر الموت جوعا.

ومنذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد 52 ألفا و862 فلسطينيا وأصيب 119 ألفا و648، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، ومعظم الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.