نتنياهو يجري اتصالا مع ترامب ويرسل وفدا مفاوضا إلى الدوحة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، اتصالا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأعلن أنه سيرسل وفدا للتفاوض مع حماس في الدوحة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك عقب اجتماعه مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وشكر نتنياهو ترامب على مساعدته في الإفراج المتوقع عن الأسير الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يوجد في الأسر بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أعلن مكتب نتنياهو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل سترسل وفدا إلى الدوحة غدا الثلاثاء لمناقشة اقتراح قدمه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بهدف التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

ترامب قد يزور إسرائيل

وفي تطور آخر، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول أميركي أن ترامب قد يفكر بزيارة إسرائيل قبل السعودية إذا أُنجِز اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد.

وحسب مصدر إسرائيلي تحدث للقناة الـ12، فإن وصول ترامب للمنطقة وإطلاق سراح عيدان ألكسندر يتيحان فرصة واعدة للتوصل إلى اتفاق وفق منحى المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

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وأبلغ المصدر الإسرائيلي القناة الإسرائيلية أنّ إسرائيل مستعدة لإرسال وفد لإجراء مفاوضات إذا ما أدركت أن الظروف مهيأة، معربا عن أمله في أن تنتهز حماس ما وصفها بفرصتها الأخيرة للتوصل إلى اتفاق.

مفاوضات بين أميركا وحماس

ويوم أمس، أعلنت حركة حماس أنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية، وأنها أبدت إيجابية عالية.

وقالت حماس إنها ستطلق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، ضمن خطوات لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات.

وأكدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى وإدارة قطاع غزة من جهة مهنية مستقلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.

وثمّنت الحركة الجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء في قطر ومصر وتركيا.

وفي السياق ذاته، قال مكتب نتنياهو إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنية حماس إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، كبادرة حسن نية للأميركيين دون أي تعويض أو شروط.

وأضاف مكتب نتنياهو أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤدي إلى مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى وفقا لخطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأصلية التي قبلتها إسرائيل.

وأكد المكتب استعداد إسرائيل لاحتمال تنفيذ هذه الخطوة. وقال إن المفاوضات ستُجرى تحت إطلاق النار مع الالتزام بتحقيق جميع أهداف الحرب وفقا للسياسة الإسرائيلية.

وفي أول تعليق أميركي على إعلان حماس، قال مبعوث واشنطن لشؤون الرهائن آدم بولر إن قرار حماس "الإفراج عن أميركي يمثل خطوة إيجابية للأمام"، وطالبها بالإفراج عن جثث 4 أميركيين آخرين.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن قطر ومصر ترحبان بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح رهينة أميركي كان محتجزا لديها.

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وأضافت أن قطر ومصر تعتبِران خطوة حماس بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف لمفاوضات وقف إطلاق النار، وتؤكدان على استمرار جهودهما في ملف الوساطة بالتنسيق مع واشنطن للتهيئة لتهدئة شاملة.

تهديد بن غفير

وفي سياق ذي صلة، نقلت رويترز عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه يتعين على إسرائيل ألا توقف الحرب على حماس، مشددا على أنه ما دامت الحركة تواصل احتجاز الأسرى يجب ألا نسمح بدخول أي مساعدات حتى تركع وتتوسل للرحيل.

وأضاف بن غفير أنه يتعيّن العمل على تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة.