تظاهر عشرات من الشباب العرب والمسلمين والمتضامنين أمس الأحد أمام مقر بلدية كالغاري وسط المدينة بمقاطعة ألبرتا، لإحياء الذكرى 77 للنكبة الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة، و"النكبة ليست تاريخا والتطهير العرقي مستمر"، و"على كندا إيقاف دعمها لإسرائيل بالسلاح والعتاد" و"إلى رئيس الوزراء مارك كارني: ماذا أنت فاعل وفي كل لحظة يقتل طفل في غزة؟".

وألقى عدد من الناشطين ومسؤولي المجتمع المدني كلمات أكدوا فيها جميعا ضرورة تدخل الحكومة الكندية لإيقاف العدوان على غزة والضغط على إسرائيل، وضرورة إيقاف كل أشكال الدعم لإسرائيل، خاصة العسكري.

وجابت المظاهرة التي دعت إليها منظمة "أصوات المسلمين من أجل فلسطين" شوارع وسط المدينة، وردد فيها المشاركون عبارات غاضبة جراء العدوان المستمر بحق أبناء غزة، وأخرى تضامنية تؤكد حق الفلسطينيين بالحرية ودحر الاحتلال من أراضيهم من البحر إلى النهر.

وأكد المتظاهرون أن هذه المظاهرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن صوتهم سيبقى عاليا حتى زوال الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته على أرضه وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.