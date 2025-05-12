قوات الاحتلال تنكل بعجوز وتهدم منزلا في الضفة الغربية

نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعجوز فلسطيني من ذوي الإعاقة في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية، ولجأت إلى هدم منزل لفلسطيني في جنوبي الضفة الغربية، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب على عجوز فلسطيني من ذوي الإعاقة بعد أن دخلت مخيم جنين.

وأوضحوا أن القوات أطلقت الرصاص الحي في الهواء، واعتدت بالضرب على الفلسطيني قبل أن تفرج عنه.

ولليوم الـ113 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين، وسط استمرار هدم منازل في المخيم وتهجير المواطنين الفلسطينيين.

جرافات الاحتلال تشرع بهدم منزل قيد الإنشاء في قرية سوبا غرب مدينة دورا جنوب الخليل. pic.twitter.com/5bkrO5EnqN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 12, 2025

من جانب آخر، قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة إذنا غربي الخليل، وشرعت بعملية هدم منزل.

وأوضح الشهود أن المنزل مأهول، وتم هدمه بدعوى البناء دون ترخيص.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، هدم الجيش الإسرائيلي 152 منشأة ومنزلا فلسطينيا في الضفة، خلال أبريل/نيسان الماضي.

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من جانب آخر، أفادت مصادر للجزيرة بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال pic.twitter.com/VE11EU1Cdq — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 12, 2025

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشبان الفلسطينيين خلال مداهمات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية فجر وصباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا في مخيم بلاطة شرقي نابلس قبل أن تنسحب، كما اعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام بلدة قفين شمال طولكرم. وفي مدينة القدس دهمت قوات الاحتلال منطقة الضاحية وشارع المطار شمالي المدينة واعتقلت مجموعة من الشبان الفلسطينيين. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، مما أدى لاستشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.