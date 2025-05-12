سجن جندي احتياط إسرائيلي لرفضه المشاركة في القتال بالضفة

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين إن جندي احتياط إسرائيليا سجن 5 أيام بعد رفضه المشاركة في القتال في الضفة الغربية.

ونقلت الهيئة عن الجندي المعاقب قوله إنه لا يرغب في المشاركة في الأنشطة العسكرية بالضفة.

ووصف الجندي الإسرائيلي الحرب على غزة بغير القانونية، وفقا للمصدر نفسه.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يشنّ منذ مطلع العام الجاري عمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية هي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت هذه العمليات عن دمار كبير في مخيمات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس، كما أدت إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين.

ويأتي سجن جندي الاحتياط الإسرائيلي بعد أن شهدت الأيام الأخيرة تصاعد الدعوات إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وانضم آلاف الإسرائيليين العسكريين في الاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى رسالة وقعها مئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو من بينهم طيارون، ودعت إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى.

وتزامن ذلك مع دعوة عدد من قادة المعارضة الإسرائيلية إلى عصيان مدني ضد حكومة بنيامين نتنياهو الذي يتهمونه بإطالة أمد الحرب والتضحية بالأسرى المحتجزين في غزة من أجل البقاء في السلطة.