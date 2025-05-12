هيئة البث الإسرائيلية: الأسير عيدان ألكسندر يرفض مقابلة نتنياهو

قالت هيئة البث الإسرائيلية في نبأ عاجل -مساء اليوم الاثنين- إن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر رفض مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أفرجت اليوم عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية في خطوة وصفتها الحركة بأنها تهدف إلى تحريك الجهود السياسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وبدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلّم ألكسندر، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تسلمته بدورها من المقاومة وقالت إنه يتمتع بصحة جيدة.

من جانبها، قالت عائلة الجندي ألكسندر إنه سيسافر إلى الدوحة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت لاحق من مايو/أيار الجاري، وفقا لما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية.

أما ألكسندر نفسه، فقد صرح من داخل مروحية عسكرية قائلا: "شكرا للرئيس ترامب".

ولا تتوقف عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة عن التظاهر للمطالبة بعودة أبنائهم، ويتهمون حكومة بنيامين نتنياهو بالتعنت وتفضيل الاستمرار في الحرب على حساب استعادة الأسرى.

ووجهت عائلات الأسرى نداء لنتنياهو مساء اليوم قالوا فيه: "لا تفوت الفرصة التاريخية الماثلة اليوم أمام إسرائيل.. الكرة في ملعبك وعليك إعلان استعدادك لمفاوضات توصل لاتفاق يعيد 58 مختطفا وينهي الحرب".

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ونقلت وسائل إعلام عن والدة أسير إسرائيلي بغزة قولها: "آمل أن تكون عودة ألكسندر بداية لإعادة ابني وعلى الدولة فعل ما بوسعها لإعادة مواطنيها".