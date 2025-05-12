مقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا بمقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي (غنيوة) خلال تبادل إطلاق النار جنوب طرابلس.

وقالت وسائل إعلام محلية إن غنيوة وبعض مرافقيه وقادة آخرون من قوة العمليات المشتركة واللواء 444 قتلوا ليل الاثنين داخل مقر "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، في تبادل إطلاق نار وقع بعد فشل مفاوضات كانت قد نظمت بمقر اللواء من أجل الوصول إلى تسوية.

وبعيد انتشار خبر مقتل غنيوة اندلعت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة في مناطق متفرقة من طرابلس، وخصوصا أحياء الهضبة وأبوسليم ومشروع الهضبة والدريبي وشارع الزاوية حيث توجد مقرات تتبع دعم الاستقرار.

وأكد أحد شهود العيان من مناطق الاشتباك في مشروع الهضبة أن قوات يبدو أنها تتبع اللواء 111 واللواء 444 قد شرعت في اقتحام مقرات جهاز دعم الاستقرار وسط إطلاق نار يسمع في أغلب أرجاء المدينة.

ولم تعلق حكومة الوحدة الوطنية على ما يجري في عاصمة البلاد حتى الآن، لكن وزارة الداخلية طالبت جميع سكان طرابلس بضرورة التزام منازلهم، وعدم الخروج، حفاظا على سلامتهم.

كما دعا جهاز الإسعاف والطوارئ فروعه المحيطة بالعاصمة طرابلس إلى تقديم الدعم والمساندة داخل المدينة.

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وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بمطار معيتيقة الدولي بدء تنفيذ خطة إخلاء المطار ونقل الطائرات إلى مطار مصراتة كإجراء احترازي مع تصاعد وتيرة الأحداث.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس تحركات عسكرية وتوترا أمنيا بين كتائب عسكرية محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية، وجهاز الدعم والاستقرار الذي كان يقوده عبد الغني الككلي، بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة.

ومنذ أيام دخلت أرتال عسكرية من مدينة مصراتة إلى طرابلس، كما تمركزت قوات الدعم والاستقرار في منطقة أبو سليم جنوبي العاصمة، في حين أعلنت كتائب أخرى حالة النفير العام.

من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والسفارة الأميركية في طرابلس جميع الأطراف إلى خفض التصعيد بشكل عاجل.