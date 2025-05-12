ترامب يصف إفراج حماس عن الجندي الأميركي بـ"التاريخي" ويأمل في إنهاء الحرب بغزة

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، بإعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزمها الإفراج عن الرهينة الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وقال إن الحرب في غزة وحشية.

وكتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا ممتن لكل من ساهم في تحقيق هذا النبأ التاريخي"، واصفا الإفراج عن الرهينة بأنه "بادرة حسن نية".

وأضاف "نأمل أن تكون هذه أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا النزاع الوحشي"، كما أعرب عن أمله في إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء القتال.

وأعلنت حركة حماس، أنه سيتم إطلاق سراح مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، وذلك إثر اتصالات أجرتها حماس مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية.

وأكدت حماس استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من لجنة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار سنوات عدة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.

وفي أول تعليق أميركي على إعلان حماس، قال مبعوث واشنطن لشؤون الرهائن آدم بولر، إن قرار حماس "الإفراج عن أميركي يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام" وطالبها بالإفراج عن جثث 4 أميركيين آخرين.

وقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة تريد إرجاع الأسرى من غزة، لكن إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب.

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وأضافت القناة، أن ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى -خلال اجتماع معهم- أن إسرائيل تطيل الحرب بالرغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تعرف إلى أين يمكن التقدم بعد، وأنه يجب التوصل إلى اتفاق.

كما أشارت إلى أن انتقادات المبعوث الأميركي تتزامن مع استعداد الجيش الإسرائيلي لتوسيع القتال في غزة.