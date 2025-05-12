أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاستعدادات لاستقبال الأسير الأميركي الإسرائيلي في غزة عيدان ألكسندر اكتملت، في حين أكدت عائلته أنه سيسافر إلى قطر عقب الإفراج عنه.

وأكدت عائلة الجندي عيدان ألكسندر المرتقب الإفراج عنه من غزة اليوم تقول إنه سيسافر إلى قطر للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت لاحق من مايو الجاري، وفقا لما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار بغزة بدءا من منتصف نهار اليوم لتسهيل عملية تسليم الأسير من القطاع.

كما وصلت مروحية عسكرية تنقل عائلة الأسير الإسرائيلي عيدان إلى قاعدة ريعيم بغلاف غزة، قبيل إطلاق سراحه.

موعد الإفراج عن ألكسندر

وقال مصدر قيادي في القسام للجزيرة إنه تم تنسيق موعد الإفراج عن عيدان ألكسندر اليوم مع الصليب الأحمر.

ومن جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش يستعد لتسلم الأسير عيدان ألكسندر بدءا من الساعة 6:30 مساء في منطقة خان يونس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الحركة ستفرج اليوم الاثنين عن ألكسندر، وقال على منصة تليغرام "كتائب القسام قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر اليوم"، دون تفاصيل إضافية.

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وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأحد أنه سيطلق سراح ألكسندر، إثر اتصالات أجرتها الحركة مع الإدارة الأميركية في الأيام الماضية.

عيدان ألكسندر جندي في الجيش الإسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية،

وقد تم أسرألكسندر (21 عاما) في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023 من قاعدة عسكرية كان يخدم فيها عمره 21 عاماً، ويعتقد أنه آخر أسير حي لدى المقاومة يحمل الجنسية الأميركية.

وفي تطور آخر، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول أميركي، أن ترامب قد يفكر بزيارة إسرائيل قبل السعودية إذا أنجز اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد.

هذا وقد وصل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، كما نشر المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر صورة داخل الطائرة التي ستقله إلى إسرائيل يؤكد فيها سفره مع والدة الأسير عيدان ألكسندر لتسلمه والعودة به إلى أسرته بعد الإفراج عنه.

وأشاد بولر في وقت سابق بقرار حماس إطلاق سراح عيدان، وطالب بالإفراج عن جثث 4 أميركيين آخرين كانوا محتجزين في غزة.

تصريحات نتنياهو

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين إن إسرائيل غير ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى مع حركة حماس، وإنما فقط توفير ممر آمن يتيح تحرير عيدان ألكسندر.

وأكد المكتب أن المفاوضات لإطلاق سراح أسرى آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة.

ونقل المكتب عن نتنياهو قوله إن "إطلاق سراح عيدان المتوقع دون مقابل هو بفضل سياسة مكثفة اتبعناها بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والضغط العسكري"، مضيفا "نمر بأيام حاسمة وأمام حماس صفقة من شأنها أن تمكّن من الإفراج عن أسرانا".

وقال مصدر لهآرتس إن إسرائيل تشترط للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب إطلاق سراح نصف الأسرى أحياء وأمواتا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن حركة حماس تلقت تأكيدات من أحد الوسطاء بأن إطلاق سراح ألكسندر سيقطع شوطا طويلا مع الرئيس الأميركي، وأشارت إلى أن الحركة تأمل أن يكون إطلاق سراح الأسير الأميركي الإسرائيلي كافيا لإقناع ترامب بالضغط على نتنياهو لقبول صفقة.