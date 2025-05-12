كتائب القسام: قررنا الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر اليوم

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الحركة ستفرج اليوم الاثنين عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر الذي يُعتقد أنه آخر محتجز أميركي على قيد الحياة لدى الحركة في غزة.

وقال أبو عبيدة على منصة تليغرام "إن كتائب القسام قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر اليوم"، دون تفاصيل إضافية.

وألكسندر (21 عاما) جندي في الجيش الإسرائيلي ولد ونشأ في ولاية نيوجيرسي الأميركية، وسينضم إلى 38 أسيرا أطلق سراحهم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وانهار بعد استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مارس/آذار الماضي هجومه البري والجوي على غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحرب على غزة ستستمر حتى تحرير باقي الأسرى وعددهم 59، ونزع السلاح من قطاع غزة، بينما تصرّ حماس على أنها لن تفرج عن الأسرى إلا في إطار اتفاق لإنهاء الحرب التي أودت بأكثر من 52 ألف شهيد.