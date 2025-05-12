روسيا: بولندا اختارت معاداتنا

قالت موسكو إن بولندا اختارت معاداة روسيا بقرارها إغلاق القنصلية الروسية في كراكوف، اليوم الاثنين، وتعهدت بالرد "بشكل مناسب" على هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية إن بولندا "تختار العداء وتضر بعلاقاتها السيئة أصلا معنا بإغلاق القنصلية".

وشدد بيسكوف على أن ادعاءات بولندا بوقوف روسيا خلف حريق في وارسو العام الماضي "لا أساس لها".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "وارسو تواصل تقويض العلاقات عمدا، إذ تتصرف بشكل يتعارض مع مصالح مواطنيها"، وأكدت أنه سيتم "قريبا اتخاذ رد مناسب على هذه الخطوات غير المناسبة".

اتهام للاستخبارات الروسية

وقد أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت إغلاق القنصلية الروسية في كراكوف بعدما تبين لها وقوف موسكو وراء الحريق، الذي دمر مركزا للتسوق في وارسو خلال مايو/أيار 2024.

وقال سيكورسكي، في منشور على موقع إكس، إنه "بناء على أدلة على أن أجهزة الاستخبارات الروسية هي التي نفذت عملية التخريب المشينة ضد مركز ماريفيلسكا للتسوق، قررتُ سحب تصريحي الممنوح لأنشطة القنصلية الروسية في كراكوف".

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أمس الأحد، عبر إكس "نعلم الآن على وجه اليقين أن الحريق الكبير في مركز ماريفيلسكا التجاري في وارسو مردّه عملية إجرامية من تدبير جهاز الخدمات الروسية الخاصة".

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ومنذ بداية الحرب الروسية بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تقول بولندا الحليفة الوثيقة لكييف إنها تتعرض لأعمال تخريب من تدبير روسيا.

وأوقفت بولندا وأدانت عدة أشخاص بتهمة ارتكاب أعمال عنف وإشعال حرائق لحساب الاستخبارات الروسية.