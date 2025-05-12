تركيا تتحدث عن "مرحلة تاريخية" بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه

أشاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، بـ"مرحلة تاريخية ومشجّعة"، بعد إعلان حزب العمال الكردستاني، الذي تواجه في نزاع مسلح مع أنقرة لأكثر من 40 عاما، عن حل كيانه.

بدوره، قال الناطق باسم "حزب العدالة والتنمية" عمر تشليك إن قرار "حزب العمال الكردستاني" حل نفسه، وإلقاء سلاحه، يشكل مرحلة مهمة لجهة تحقيق هدف "تركيا بلا إرهاب"، مضيفا أنه إذا انتهى الإرهاب تماما، فسيُفتح باب حقبة جديدة.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحل حزب العمال الكردستاني بشكل سلس.

ترحيب إقليمي

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني أن قرار حزب العمال الكردستاني سيعزّز "الاستقرار" الإقليمي.

ووصف البارزاني الخطوة بالتحول المصيري الذي من شأنه أن يفتح صفحة جديدة في المنطقة، وقال إن قرار حزب العمال الكردستاني سيفسح المجال لتعزيز التعايش والاستقرار في تركيا والمنطقة.

واعتبر بارزاني أن إعلان حزب العمال إلقاء السلاح سيؤسس لنهاية عقد من المعاناة، ويدفع لأفق من الاستقرار.

كما هنأ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تركيا على "الاتفاق" مع حزب العمال الكردستاني، معتبرا أنه يشكل "لحظة فارقة" على صعيد استقرار المنطقة.

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ودعت المفوضية الأوروبية جميع الأطراف إلى "اغتنام الفرصة" للعمل من أجل تحقيق السلام.

تفاصيل القرار

وأعلن "حزب العمال الكردستاني" اليوم الاثنين حلّ نفسه وإلقاء السلاح، ووقف الصراع المسلح مع تركيا، وكان ذلك قد تقرر خلال مؤتمر عقده الحزب بين الخامس والسابع من الشهر الحالي، لينهي بهذه الخطوة 4 عقود من الصراع المسلح مع الحكومة التركية.

وبدأت العملية التي أفضت إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح بمبادرة تقدم بها زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهشتلي.

وردّ حزب العمال الكردستاني -الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق- إيجابا في الأول من مارس/آذار الماضي على دعوة زعيمه عبد الله أوجلان إلى حل الحركة ووضع حد لـ40 عاما من القتال ضد سلطات أنقرة، أودت بما لا يقل عن 40 ألف شخص.

وأعلن الحزب -الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية- وقف إطلاق النار فورا.