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ترامب: قطر ستمنحنا طائرة في لفتة عظيمة

U.S. President Donald Trump speaks during a press conference in the Roosevelt Room at the White House in Washington, D.C., U.S., May 12, 2025. REUTERS/Nathan Howard
ترامب وصف قبول الطائرة من قطر بأنه قرار عملي للولايات المتحدة (رويترز)
12/5/2025

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تقديم دولة قطر طائرة للولايات المتحدة يعد لفتة عظيمة لا يمكن رفضها، حسب تعبيره.

وأعرب ترامب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عن احترامه للقيادة القطرية، وذلك قبيل جولته الخارجية التي يبدأها غدا الثلاثاء ويزور فيها السعودية وقطر والإمارات.

وأوضح ترامب أنه لا ينوي استخدام هذه الطائرة بعد مغادرته منصبه. وأشار إلى أن قبولها يعد حلا عمليا للولايات المتحدة على ضوء تأخير شركة "بوينغ" في تسليم طائرة رئاسية جديدة، حسب قوله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستحصل على طائرة من طراز بوينغ 747، لتحل بشكل مؤقت محل الطائرة الرئاسية (إير فورس ون) ذات الـ40 عاما.

وقبل ذلك، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن "الحكومة القطرية مشكورة أهدت طائرة لوزارة الدفاع، ولا تزال التفاصيل القانونية لذلك قيد الدراسة".

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية

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