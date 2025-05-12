ترامب: قطر ستمنحنا طائرة في لفتة عظيمة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تقديم دولة قطر طائرة للولايات المتحدة يعد لفتة عظيمة لا يمكن رفضها، حسب تعبيره.

وأعرب ترامب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عن احترامه للقيادة القطرية، وذلك قبيل جولته الخارجية التي يبدأها غدا الثلاثاء ويزور فيها السعودية وقطر والإمارات.

وأوضح ترامب أنه لا ينوي استخدام هذه الطائرة بعد مغادرته منصبه. وأشار إلى أن قبولها يعد حلا عمليا للولايات المتحدة على ضوء تأخير شركة "بوينغ" في تسليم طائرة رئاسية جديدة، حسب قوله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستحصل على طائرة من طراز بوينغ 747، لتحل بشكل مؤقت محل الطائرة الرئاسية (إير فورس ون) ذات الـ40 عاما.

وقبل ذلك، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن "الحكومة القطرية مشكورة أهدت طائرة لوزارة الدفاع، ولا تزال التفاصيل القانونية لذلك قيد الدراسة".