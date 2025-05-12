بمشاركة قادة دول.. انطلاق منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في كوت ديفوار

انطلقت اليوم في العاصمة أبيدجان أعمال المنتدى السنوي للرؤساء التنفيذيين في أفريقيا، الذي يجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصانعي السيارات، بهدف تقوية الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة، ومناقشات الآليات التي يمكن أن تسهم في دفع النمو والتبادل التجاري في القارّة.

ويعتبر منتدى الرؤساء التنفيذيين أكبر اجتماع دولي للقطاع العام والخاص في أفريقيا، وشارك فيه هذه السنة أكثر من ألفي شخص من قادة الدول ورؤساء الحكومات ومديري الشركات والمؤسّسات التمويلية من مختلف مناطق العالم.

ويركّز المنتدى هذه السنة على 3 محاور رئيسية هي الحوكمة، وفعّالية السياسات العامة في مجال التنمية المستدامة، وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية.

مشاركة 6 رؤساء

وانطلقت أعمال المنتدى اليوم، بحضور 6 رؤساء دول من أفريقيا، هم: الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس غانا جون دراماني، بالإضافة لرئيس كوت ديفوار البلد المضيف الحسن واتارا.

وخلال كلمة الافتتاح قال رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا إن العالم يمرّ بتحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية، داعيا إلى توحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات المتزايدة من أجل الوصول إلى العودة إلى الاستقرار.

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وقال واتارا إن بلاده سجّلت نموا قويا يُقدّر بـ6% في سنة 2024، ويتوقع أن يبلغ 6.25% في 2025، مضيفا أن معدل التضخم يُسيطر عليه وقد يستقر عند 3%، أي أقل من المتوسط الإقليمي والقاري.

وفي سياق متّصل، سيناقش المنتدى موضوع رئاسة البنك الأفريقي للتنمية، إذ سيتم التصويت على المترشّحين في نهاية مايو/أيار الجاري.

وقد حضر المنتدى عدد من ضيوف الشرف من ضمنهم المغنّي الأميركي النيجري ديفيد أيدجو، الذي يتوقّع أن يضيف ألقا على الملتقى القارّي.