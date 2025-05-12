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بالصور.. طواقم الهلال الأحمر تطالب بالحماية وسط غياب العدالة في غزة

Palestinian Red Crescent crews hold a rally on World Red Cross and Red Crescent Day in Ramallah city in the occupied West Bank on May 12, 2025, to call for the protection of medical personnel and humanitarian workers in Gaza. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)
الهلال الأحمر الفلسطيني نظم مسيرة في رام الله بمناسبة اليوم العالمي للصليب والهلال الأحمر (الفرنسية)
12/5/2025-|آخر تحديث: 18:00 (توقيت مكة)

نظّمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، مسيرة حاشدة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر، والمطالبة بتوفير الحماية للعاملين في المجال الطبي والإنساني في قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد.

Palestinian Red Crescent crews hold a rally on World Red Cross and Red Crescent Day in Ramallah city in the occupied West Bank on May 12, 2025, to call for the protection of medical personnel and humanitarian workers in Gaza. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)
اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذّرت من انهيار وشيك للعمل الإنساني في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي (الفرنسية)

وشارك في المسيرة المئات من أعضاء ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين رفعوا شعارات تُندد بالاستهداف المباشر للطواقم الطبية في غزة.

A paramedic holds posters with names and pictures of fellow relief workers who lost their lives in the line of humanitarian duty, during a symbolic funeral for 48 fallen Palestinian Red Crescent Society members during the Israel Hamas war in Gaza, according to a PRCS statement, marking the World Day of Red Cross and Red Crescent, in the West Bank city of Ramallah Monday, May 12, 2025. (AP Photo/Nasser Nasser)
المشاركون طالبوا بحماية العاملين الطبيين في غزة وإنهاء استهدافهم خلال العدوان الإسرائيلي (أسوشيتد برس)

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

Posters with names and pictures of fallen paramedics during a symbolic funeral for 48 Palestinian Red Crescent Society members who lost their lives in the line of humanitarian duty during the Israel Hamas war in Gaza, according to a PRCS statement, marking the World Day of Red Cross and Red Crescent, in the West Bank city of Ramallah Monday, May 12, 2025. (AP Photo/Nasser Nasser)
الهلال الأحمر الفلسطيني فقد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 48 شهيدا، بينهم 30 استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني في غزة (أسوشيتد برس)

وقال رئيس الجمعية، الدكتور يونس الخطيب، خلال كلمته في الفعالية: "كفى صمتا! كفى قتلا للأطفال والنساء والعائلات!"، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات المستمرة.

القانون الدولي الإنساني يفرض حماية العاملين الطبيين، لكن الانتهاكات مستمرة دون مساءلة (الأوروبية)

وقد أسفرت الهجمات، خلال الشهر الماضي فقط، عن مقتل 15 عاملا في المجال الطبي والإنساني، بينهم 8 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، فضلا عن تضرر عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية.

FILE PHOTO: Palestinians mourn medics, who came under Israeli fire while on a rescue mission, after their bodies were recovered, according to the Red Crescent, at Nasser hospital in Khan Younis in the southern Gaza Strip March 31, 2025. REUTERS/Hatem Khaled/File Photo
8 مسعفين استشهدوا خلال الشهر الماضي فقط (رويترز)

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القانون الدولي الإنساني "واضح"، ويقضي بضرورة احترام وحماية العاملين الطبيين والمرافق الصحية في جميع الظروف.

Paramedic hold posters with names and pictures of fellow relief workers who lost their lives in the line of humanitarian duty, during a symbolic funeral for 48 fallen Palestinian Red Crescent Society members during the Israel Hamas war in Gaza, according to a PRCS statement, marking the World Day of Red Cross and Red Crescent, in the West Bank city of Ramallah Monday, May 12, 2025. (AP Photo/Nasser Nasser)
الهجمات الإسرائيلية طالت سيارات الإسعاف والمستشفيات دون تمييز (أسوشيتد برس)

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتفاع عدد شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية في قطاع غزة إلى أكثر من 1400 شهيد منذ بدء العدوان، بينهم مسعفون وأطباء وسائقو إسعاف، استُهدفوا خلال تأديتهم لمهامهم الإنسانية.

FILE PHOTO: Palestinians mourn medics, who came under Israeli fire while on a rescue mission, after their bodies were recovered, according to the Red Crescent, at Nasser hospital in Khan Younis in the southern Gaza Strip March 31, 2025. REUTERS/Hatem Khaled/File Photo
الطواقم الإنسانية تعمل تحت التهديد المستمر ودون أي ضمانات حماية (رويترز)

وأكدت الجمعية أن جميع شهداء الهلال الأحمر كانوا يرتدون زيّهم الرسمي ويستقلّون مركبات إسعاف تحمل شارات طبية واضحة، مما يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يفرض حماية خاصة للعاملين في القطاع الطبي والإغاثي في مناطق النزاع.

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المصدر : الجزيرة + وكالات

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