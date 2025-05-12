انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد إعلان حماس الإفراج عن جندي أميركي

تلاحقت ردود الفعل الإسرائيلية على خبر المفاوضات المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والولايات المتحدة، خاصة بعد أن أعلنت الحركة عزمها الإفراج عن الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

فقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن عائلات أسرى بغزة قولهم، إنه اتضح أن لا علاقة لحكومة إسرائيل بإعادة مخطوفيها.

وأكدت العائلات، أن الحرب لن تعيد المخطوفين، وعلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب وإعادة جميع المخطوفين.

في السياق نفسه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، إن الأنباء عن تلك المفاوضات تعكس فشلا سياسيا فادحا لحكومة إسرائيل ومن على رأسها.

واعتبر لبيد أن إطلاق سراح المواطن الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر يجب أن يكون بداية لصفقة شاملة تعيد جميع المختطفين.

أما زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان فصرح بأن نتنياهو تخلى فعليا عن مواطنيه وتركهم لرحمة قوى أجنبية، ولذلك يجب إعادة الجميع الآن.

من جانبه، قال زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس، إن الوقت حان ليتحمل رئيس الحكومة مسؤولية إعادة المختطفين جميعا وينفذها فعليا.

إيجابية عالية

وقد أعلنت حركة حماس أنها أجرت اتصالات مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية، وأنها أبدت إيجابية عالية.

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وقالت حماس إنها ستطلق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، ضمن خطوات لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات.

وأكدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى وإدارة قطاع غزة من جهة مهنية مستقلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.

وثمنت الحركة الجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء في قطر ومصر وتركيا.

وفي ذات السياق، قال مكتب نتنياهو، إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بنية حماس إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، كبادرة حسن نية للأميركيين دون أي تعويض أو شروط.

وأضاف مكتب نتنياهو، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل، أن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤدي إلى مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى وفقا لخطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأصلية التي قبلتها إسرائيل.

وأكد المكتب استعداد إسرائيل لاحتمال تنفيذ هذه الخطوة. وقال إن المفاوضات ستُجرى تحت إطلاق النار مع الالتزام بتحقيق جميع أهداف الحرب وفقا للسياسة الإسرائيلية.

وفي أول تعليق أميركي على إعلان حماس، قال مبعوث واشنطن لشؤون الرهائن آدم بولر إن قرار حماس "الإفراج عن أميركي يمثل خطوة إيجابية للأمام" وطالبها بالإفراج عن جثث 4 أميركيين آخرين.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية، إن قطر ومصر ترحبان بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح رهينة أميركي كان محتجزا لديها.

وأضافت أن قطر ومصر تعتبِران خطوة حماس بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف لمفاوضات وقف إطلاق النار، وتؤكدان على استمرار جهودهما في ملف الوساطة بالتنسيق مع واشنطن للتهيئة لتهدئة شاملة.