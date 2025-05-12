الشرع لن يحضر القمة العربية في بغداد

أكّدت الرئاسة السورية في بيان صدر مساء اليوم الاثنين أن الرئيس أحمد الشرع سيغيب عن القمة العربية المزمع عقدها في بغداد يوم السبت القادم.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية أسعد الشيباني "سيتراس سوريا وسيمثلها في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال قمة بغداد.

وكان مصدر دبلوماسي عربي أفاد في وقت سابق الاثنين، بأن الشرع لن يلبّي الدعوة التي وجهتها له الحكومة العراقية.

وفي الأسابيع الأخيرة، قوبل توجيه دعوة رسمية وجهتها الحكومة العراقية للشرع بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين مقربين من إيران.

ومنذ الإطاحة بحكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الذي كان حليفا وثيقا لها، تتعامل بغداد بحذر مع السلطات في دمشق التي تأمل بدورها نسج علاقة وثيقة مع جارتها.

وزار وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري دمشق نهاية الشهر الماضي والتقى الشرع ومسؤولين حكوميين للبحث في التعاون في الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب.

ووضع العراق الذي يشهد استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب، "خططا أمنية متكاملة" لحماية الشخصيات المشاركة في القمة، حسبما أكّد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لقناة "الحدث" الأسبوع الماضي.

ولدى سؤاله عمّا إذا طُلبت من العراق ضمانات أمنية لمشاركة الشرع، قال الشمري "لم تُطلب منّا أي ضمانات أمنية وإجراءاتنا الأمنية شاملة للجميع وكل الضيوف بنفس الأهمية".

وبالتزامن مع أعمال القمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية السبت منع التظاهر "من يوم 11 مايو/ أيار لغاية 20 من الشهر ذاته" تحت طائلة "إلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر".